視察屏東排水 賴清德「金歹勢」：每一縣市淹水 都是中央的問題

賴清德總統今早視察屏東大潭排水工程，他向鄉親直說，「歹勢，讓大家淹到水」，淹水不分黨派，不只是大潭、屏東的問題而已，「每一縣市淹水，都是中央的問題」，中央與地方應團結合作，不互推責任，他並指，過去南台灣基礎建設不足，未來不論是治水或交通，都會逐步解決。

賴總統由總統府祕書長潘孟安陪同，偕經濟、內政等部會首長到屏東潭村視察排水工程，致詞時關切在場鄉親「厝有淹到水嗎」？在場村民大聲喊「有哦」，隨後他直說「金歹勢」。

賴清德說，這次颱風由北部經過用回南侵襲中南部，高屏災情相對嚴重，這兩天中央政府都出來勘災，了解地方需求，要與地方政府合作共同解決問題。屏東縣大潭排水工程，第1期工程已開始做，第2期也設計好，他此次來，前縣長潘孟安及現任縣長爭周春米已提出12項計畫，爭取中央支持。

「每一縣市淹水，都是中央的問題」，賴清德說，他是用這樣的心情面對颱風，面對各地的問題，「颱風來，淹水沒有在分黨派」，所以大要團結合作，中央要做的絕不推辭，地方需做的也一定要負起責任，「大家不要互推，共同解決問題造福人民，這最要緊」。

賴說，「有淹過水的人，才知道淹水的痛苦」，曾有台南鄉親告訴他，颱風過後整屋泥巴，東西都壞光，不能睡，比死還難過。過去南台灣基礎建設做不夠，近20年來，此情形已有改變，政府會逐步把南台灣治水、交通等基礎建設逐步做好，讓南台灣民眾未來的生活環境能更好，這是他的心情。