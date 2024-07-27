稱高虹安誤信助理 柯文哲：當時我忙市政 立院運作不清楚

新竹市長高虹安因立委任內，涉嫌詐領助理費案，昨天一審被台北地院判處徒刑。民眾黨主席柯文哲今天在臉書力挺高虹安，稱相信高虹安沒有貪汙的意圖，公積金的制度也不是高虹安發明，是誤信助理建議才踩到法律紅線。不過，柯文哲也說，當時他忙於台北市政，對立院運作情形也不清楚。

柯文哲指出，對於台北地方法院對高虹安的判決，感到非常難過。民眾黨滿懷熱情，勇往直前，也鼓勵年輕人投身政治，希望台灣因為有我們可以變得更好，結果卻沒有給他們足夠的保護，讓他們遭到嚴重傷害。

柯文哲表示，北院的新聞稿，證明高虹安並沒有「人頭助理」，或虛報加班時數的不法行為。然而，法官認定高虹安浮報幾位助理薪資，並將溢領的錢作為辦公室公共支出，總計11萬6514元，重判高虹安7年4月，褫奪公權4年。

柯文哲說，助理的薪水與加班費，本該如實申報。然而立法院過去的陋習，就是將助理費與加班費領好領滿。每年立法院決算，助理的薪資與加班費，執行率都超過96%，也間接證明在實務操作上有問題，而且是普遍的問題。

柯文哲說，相信高虹安沒有貪汙的意圖，公積金的制度也不是高虹安發明的，是高虹安的助理從以前的立委那裡帶來的。民眾黨是新的政黨，從沒進過立法院，高虹安也是政治素人。當時他忙於台北市政，對立院運作情形也不清楚。幕僚對於法院的量刑標準，對照其他案例而憤恨不平。他安慰大家，民眾黨一向遭到最嚴厲的監督，只能更努力的反省改進，做到更好。

柯文哲表示，高虹安因為11萬的「不法所得」被「從重量刑」，卻沒有審酌高虹安並沒有前科、誤信助理建議才踩到法律紅線，且她自掏腰包的公費支出，也遠遠超過11萬。這樣重辦，是否真能體現司法的公平正義？恐怕是很多人心中的疑問。

高虹安已經表態會繼續上訴，柯文哲支持高虹安爭取自己的清白。柯文哲強調，他會要求有黨公職，必須從此事記取教訓，以更嚴格標準自律、自省，更嚴格地自我要求，才有資格請求人民繼續支持民眾黨。