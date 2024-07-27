【看！新聞】民進黨改「新賴系」？張宏陸、謝龍介細說內幕
民進黨全代會落幕，宣告賴清德時代來臨，賴總統兼黨主席全程台語致詞，特別喊話黨內團結合作。然而，全代會前，蔡英文前總統的愛將、海基會前董事長鄭文燦涉及貪汙案遭到收押，使得中常委選舉暗潮洶湧。
在各派系合縱連橫下，新賴系是否成為黨內主流？賴總統能一手掌握黨政大權？這集【看！新聞】邀請民進黨立委張宏陸和國民黨立委謝龍介，帶領政治小白看清脈絡。
YouTube聯合影音udn video頻道推出原創影音內容，更多影音內容，歡迎訂閱YouTube聯合影音頻道。(https://www.youtube.com/@udn-video)
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言