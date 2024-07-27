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【看！新聞】民進黨改「新賴系」？張宏陸、謝龍介細說內幕

聯合報／ 記者蔣宗裕張善寧邱立中黃奕勳賴怡均／即時報導

民進黨全代會落幕，宣告賴清德時代來臨，賴總統兼黨主席全程台語致詞，特別喊話黨內團結合作。然而，全代會前，蔡英文前總統的愛將、海基會前董事長鄭文燦涉及貪汙案遭到收押，使得中常委選舉暗潮洶湧。

在各派系合縱連橫下，新賴系是否成為黨內主流？賴總統能一手掌握黨政大權？這集【看！新聞】邀請民進黨立委張宏陸和國民黨立委謝龍介，帶領政治小白看清脈絡。

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民進黨 蔡英文

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