民進黨外交營隊訪華府 楊懿珊：台灣已成國際貢獻者

民進黨舉辦新生代外交培力營，由黨副秘書長楊懿珊率團，已抵達美國展開行程。楊懿珊表示，台灣在國際已從接受協助者，轉變成積極的提供貢獻者，民進黨會持續致力於拓展政黨外交及培力外交新血，也會努力深化與國際夥伴的合作，確保台灣在全球舞台上的各個領域上，持續扮演積極且重要的領導角色。

民進黨外交培力營訪團23日晚上抵達美國首都華盛頓特區。行程首日安排與華府長期關心台灣議題的跨黨派智庫專家進行4場次專題座談；第二日則前往拜會我國駐美大使館、特別競爭研究計畫（Special Competitive Studies Project）、美國國會及行政當局中國委員會（Congressional-Executive Commission on China）、美國聯邦眾議院外交委員會（House Foreign Affairs Committee ）。

民進黨表示，團員參訪行程的第一站即是我國政府重要的外交場館雙橡園，由我國駐美大使館的外交人員專業導覽雙橡園的建築歷史與文化脈絡。駐美大使俞大㵢邀請政治組、國會組、經貿組、教育組組長與訪團交流，增進代表團成員認識第一線的外交工作內容，並就當前台美外交、經貿、教育等重點合作項目進行討論。

民進黨表示，台美國會交流亦是此行的重點活動，代表團拜訪美國聯邦眾議院中美國國會及行政當局中國委員會（CECC）精通台灣事務的重要資深幕僚，以及美國聯邦眾院外交事務委員會主席Michael McCaul（R-TX），及首席議員Rep. Ami Bera（D-CA）的幕僚長，雙方探討美中關係的現況，美國與台灣雙邊合作的未來方向，並且就台美雙方共同面對中國的各項挑戰與威脅深入交流。

楊懿珊表示，代表團成員來自不同的專業背景，積極踴躍地與美方人士交換意見並提出問題，相信此代表團到華府面對面的交流，將實質深化台美之間在國防、科技、安全、經貿及公眾外交政策領域的經驗交換，也期盼為未來雙邊人才交流奠定堅實的基礎。