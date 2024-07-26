凱米颱風重創高雄淹大水…不見身影遭罵翻 黃捷道歉了

近日高雄市因凱米颱風淹大水，民進黨高雄立委黃捷卻人在國外，未在選區。黃捷今天終於回到高雄，並在臉書發文表示，和幾位里民深深擁抱致歉，因為昨天人不在國內，會深自檢討行程安排不當，未能即時排開行程在風雨前返台，下不為例。

黃捷指出，無論是災前準備、災時調度、災後救助，她都心繫家園，隨時掌握狀況、聯繫協調，盤點此次災害設施的不足，後續實在有許多需改善的地方。這次藍白刻意鎖定她、打壓高雄，側翼、藍媒和酸民以不成比例的篇幅攻擊，是把她當成浮木，想為國民黨立委顏寬恒、新竹市長高虹安兩個貪污犯轉移焦點嗎？

黃捷說，說穿了，這些酸民從來不是真心在意高雄，更不理解高雄面臨什麼處境。不在國內的藍營區域立委多的是，因此他們都靜悄悄不敢出聲。國民黨江啟臣、謝衣鳳、馬文君，人去哪了？怎麼沒人關心？若用同樣標準，請問想參選高雄市長的柯志恩，人呢？

黃捷表示，頻對她攻擊，來轉移柯志恩不在高雄的事實，這就是國民黨一貫的作風，天災不需要口水來釀成人禍，更不需刻意製造恐慌與對立。她的服務團隊全員出動，跟著許多里長一樣幾乎兩天沒闔眼，相信里民都很清楚，也能感受得到，還有許多能做更好的地方，她會持續努力，但面對外地人帶有政治目的的仇恨炒作、攻擊高雄，不會畏懼。