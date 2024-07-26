林佳龍助威中華奧運代表隊 感謝駐法代表處當後盾

巴黎奧運開幕倒數計時，外交部長林佳龍今天晚間表示，與台灣全民一起為台灣隊加油，並感謝駐法國代表這幾天陸續迎接抵達法國的台灣選手，做代表團的後盾。

林佳龍在臉書發文表示，巴黎奧運即將登場，希望大家已經準備好賽程表，在電視前準備收看開幕式，一睹相隔100年後，巴黎再度舉辦奧運的盛況，也要為台灣代表隊加油。

林佳龍也說，要感謝駐法代表吳志中與駐法國代表處人員，這幾天陸續迎接抵達法國的台灣選手與代表團們，盡全力做好後勤支援的工作，做代表團的後盾，讓選手們在賽場上無後顧之憂，全力在世界的舞台閃耀。

除了親自迎接各項目選手抵法，吳志中日前也在臉書分享巴黎奧運大小事，貼出穿梭巴黎街道的公車掛上台灣國旗的照片。吳志中表示，這是大巴黎地區勒瓦盧瓦市（Levallois）支持巴黎奧運台灣隊街景。

吳志中今天也發文指出，天主教巴黎外方傳教會為台灣祈福，方立天神父焚香祝福台灣奧運代表隊；他也說，巴黎外方傳教會與台灣淵源很深，圖書館記載著有法國傳教士來台的史料。