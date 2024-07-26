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賴清德：台灣或中華民國 都是國家響亮名字

中央社／ 台北26日電
總統賴清德。圖／聯合報系資料照片
總統賴清德。圖／聯合報系資料照片

外交部僑委會最新一批生力軍今天結訓，總統賴清德表示，外交及僑務人員在國際上捍衛的國家利益，已是全球民主國家的共同利益；國家主權是一切福祉的基礎，無論台灣或中華民國，都是國家最響亮的名字。

「第57期外交領事人員、第21期外交行政人員暨僑務委員會僑務人員專業講習班」結訓典禮今天下午舉行，賴總統在典禮致詞並頒發結訓證書，外交部政務次長兼外交及國際事務學院院長田中光、保訓會主委郝培芝、僑委會委員長徐佳青，外交部常務次長陳立國等出席。

賴總統致詞時表示，取得結訓證書的同時，也是承擔國家責任的開始。G7領袖共同聲明連續4年強調台海和平穩定對全球安全及發展的重要性，台灣的外交及僑務人員在國際上所捍衛的國家利益，已是全球民主國家的共同利益。

賴總統說，作為國家元首，肩負捍衛國家主權、保護2350萬台灣人民安全及促進國家經濟發展等3大使命，國家主權是一切福祉的基礎，無論是台灣或中華民國，都是國家最響亮的名字，期勉大家共同為台灣未來團結奮鬥。

賴總統指出，「民主、和平、繁榮」是台灣對國際社會的堅定承諾，也是踐行「價值外交」的核心原則，台灣半導體在全球產業鏈重組扮演重要角色，顯示台灣有意願也有能力貢獻國際社會，實現國際合作「善的循環」，更證明台灣不只是民主典範，也是國際社會促進和平及繁榮未來的關鍵夥伴。

田中光表示，總統勘災之際仍排除萬難出席結訓典禮，顯示對外交及僑務人員的重視，誠可謂風雨生信心。從事外交工作是對國家和人民莊嚴承諾，台灣外交工作的道路絕非平坦，期許結訓人員勤勉敬業，以台灣為榮、也以拓展國家的外交空間為傲。

郝培芝指出，巴黎奧運即將開幕，台灣選手將TeamTaiwan鑲嵌在奧運五環上，而外交人員則是永遠的隱形國家代表隊；徐佳青也期許結訓人員在賴總統的帶領下，成為一支精良的團隊，在每一個國家為外交工作營造主場優勢。

外交部說明，此次共計43名結訓人員，包括39名外交領事人員、2名外交行政人員及2名隨班附訓的僑務人員，1月15日至7月14日在外交及國際事務學院接受訓練。

僑委會 外交部 賴清德

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