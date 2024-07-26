快訊

奧運開幕前風波不斷…法國高鐵才遭縱火 機場又傳「炸彈警報」一度關閉

出門買東西天落磚牆砸車...妻亡兒命危 心碎父盼大眾集氣

晚間暴雨又淹水…台南27日正常上班課 市民湧黃偉哲臉書抱怨：怎出門上班？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

賴清德稱淹水30公分治水有成 王鴻薇：喪事喜辦太過分

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
凱米颱風帶來強烈雨勢，賴清德總統（左）今天在高雄市長陳其邁（右）的陪同下到美濃受災地區聽取簡報並勘災。記者潘俊宏／攝影
凱米颱風帶來強烈雨勢，賴清德總統（左）今天在高雄市長陳其邁（右）的陪同下到美濃受災地區聽取簡報並勘災。記者潘俊宏／攝影

凱米颱風造成高雄大淹水賴清德總統今天到高雄勘災時表示，莫拉克颱風當時淹一層樓高，不過這次淹到約30公分高，這幾年來所投入的治水的預算，還是有發揮了功能。國民黨立委王鴻薇表示，30公分是治水有成，聽在災民耳裡真的是哭笑不得，民進黨動員全黨「喪事喜辦」做得太過分了。

王鴻薇表示，賴清德陪高雄市長陳其邁一早前往美濃勘災，在勘災過程中，竟稱過去都淹一層樓，今天只淹30公分是治水有成，聽在災民耳裡真的是哭笑不得，高雄市拿了最多治水預算，卻到處淹水，民意的反撲可以想像，但為了文過飾非，民進黨動員全黨「喪事喜辦」做得太過份了，難道還要市民歌功頌德，喜迎淹水30公分？

王鴻薇指出，根據日本千葉縣海嘯撤離計畫制定指南：淹水0至10公分時，不會影響車輛，可以繼續行進；淹水10至30公分時，車輛煞車制動性能很可能下降，人車皆需轉移到安全處；淹水30至50公分時，引擎可能已經進水，應將引擎熄火，車內人員盡速離開。

「賴清德是要告訴我們，民進黨『治水有成』的標準，是指在這種生命財產仍有危險的狀況嗎？」王鴻薇批評，這是什麼阿Ｑ心態？要人民吞下去嗎？勘災還要邀功，勸賴清德心中不要只有政治利益，家裡都淹水了還要感謝政府嗎？解決災情、協助災民重建才是當務之急，「現在真的沒有人有心情聽你說幹話，不要自我安慰了。」

凱米颱風 治水 淹水 王鴻薇 賴清德

延伸閱讀

被綠造謠仍借抽水機救災 王鴻薇：盧秀燕以德報怨

賴清德納李遠哲童子賢入委員會 王鴻薇：想找擁核支持

批高雄拿超多治水預算仍淹 王鴻薇：陳其邁要給交代

南部颱風重災 賴清德總統：淹水50公分每戶補助2萬 中低入加碼

相關新聞

游淑慧喊「放過黃捷」 酸政治人物來擺拍沒什麼用

凱米颱風造成高雄慘淹，淪為重災區，高雄立委黃捷被質疑未被到場勘災，國民黨智庫副執行長凌濤更是發文「急尋黃捷」。黃捷今天發...

【重磅快評】高雄淹水苦 市民懷念韓國瑜的青蛙裝？

水淹高雄，民眾叫苦。賴清德總統南下勘災，宣布淹水補助及減稅，藍營縣市首長紛紛調度機具支援，立法院長韓國瑜也暖贈市民消毒水...

賴清德稱淹水30公分治水有成 王鴻薇：喪事喜辦太過分

凱米颱風造成高雄大淹水，賴清德總統今天到高雄勘災時表示，莫拉克颱風當時淹一層樓高，不過這次淹到約30公分高，這幾年來所投...

藍縣市首長調機具支援南部 朱立倫：團結救災為先

凱米颱風侵台，在連日豪大雨、強風席捲下，多個南部縣市傳出災情，全台淹水高達兩千多件。多位藍營縣市首長表示願意支持南部救災...

高虹安涉貪判刑退黨止血 柯如何突圍藍綠角力護盤新竹？

新竹市長高虹安任立委期間詐領助理費新台幣46萬餘元，台北地方法院7月26日一審重判7年4個月，高虹安新竹市長職位將被停職，由副市長邱臣遠代理。高虹安貪汙罪名成立，對民眾黨清廉招牌殺傷力不小，儘管高虹安第一時間主動退黨，但民眾黨主席柯文哲未來如何護盤新竹？甚至抵擋地方罷免、逼宮行動，民眾黨仍有難關。

立委顏寬恒涉貪汙、偽造文書 侯友宜：期待司法公平正義

國民黨立委顏寬恒經台中地方法院一審判決有期徒刑並褫奪公權，顏寬恒今表示指控荒謬，將上訴。新北市長侯友宜表示，期待司法公平...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。