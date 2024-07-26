賴清德稱淹水30公分治水有成 王鴻薇：喪事喜辦太過分

凱米颱風造成高雄大淹水，賴清德總統今天到高雄勘災時表示，莫拉克颱風當時淹一層樓高，不過這次淹到約30公分高，這幾年來所投入的治水的預算，還是有發揮了功能。國民黨立委王鴻薇表示，30公分是治水有成，聽在災民耳裡真的是哭笑不得，民進黨動員全黨「喪事喜辦」做得太過分了。

王鴻薇表示，賴清德陪高雄市長陳其邁一早前往美濃勘災，在勘災過程中，竟稱過去都淹一層樓，今天只淹30公分是治水有成，聽在災民耳裡真的是哭笑不得，高雄市拿了最多治水預算，卻到處淹水，民意的反撲可以想像，但為了文過飾非，民進黨動員全黨「喪事喜辦」做得太過份了，難道還要市民歌功頌德，喜迎淹水30公分？

王鴻薇指出，根據日本千葉縣海嘯撤離計畫制定指南：淹水0至10公分時，不會影響車輛，可以繼續行進；淹水10至30公分時，車輛煞車制動性能很可能下降，人車皆需轉移到安全處；淹水30至50公分時，引擎可能已經進水，應將引擎熄火，車內人員盡速離開。

「賴清德是要告訴我們，民進黨『治水有成』的標準，是指在這種生命財產仍有危險的狀況嗎？」王鴻薇批評，這是什麼阿Ｑ心態？要人民吞下去嗎？勘災還要邀功，勸賴清德心中不要只有政治利益，家裡都淹水了還要感謝政府嗎？解決災情、協助災民重建才是當務之急，「現在真的沒有人有心情聽你說幹話，不要自我安慰了。」