藍縣市首長調機具支援南部 朱立倫：團結救災為先

凱米颱風侵台，在連日豪大雨、強風席捲下，多個南部縣市傳出災情，全台淹水高達兩千多件。多位藍營縣市首長表示願意支持南部救災機具、人力支援，並配合中央調度。國民黨主席朱立倫也說，希望此刻全台灣先團結救災，檢討改進之後再談。

朱立倫表示，很多藍營縣市長都提出來，如果需要任何救災機具、人力支援，都希望中央可以調度，他們都願意支援、支持南部所有救災工作。北北基桃跟台中市都已準備物資支援，讓大家團結一致，趕快把救災的工作完成。

朱立倫提到，此時民眾一定會對政府放假的決定、淹水和救災的進度有所質疑；但真正最重要的是團結努力，跟永遠以同理心為他人著想。

朱立倫強調，現在就是趕快救災，全力投入災後重建，這才是最重要的，任何檢討和改進讓我們之後再談，國民黨做為負責任的在野黨，一定全力為人民把關。