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被綠造謠仍借抽水機救災 王鴻薇：盧秀燕以德報怨

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
行政院卓榮泰昨天致電台中市長盧秀燕，請求支援抽水機，台中同意支援5部大型12英吋的抽水機，並配合中央調度。圖／聯合報系資料照
行政院卓榮泰昨天致電台中市長盧秀燕，請求支援抽水機，台中同意支援5部大型12英吋的抽水機，並配合中央調度。圖／聯合報系資料照

颱風凱米帶來豪雨重創南台灣，造成多處嚴重淹水，行政院卓榮泰昨天致電台中市長盧秀燕，請求支援抽水機，台中同意支援5部大型12英吋的抽水機，並配合中央調度。國民黨立委王鴻薇今天表示，綠營造謠盧秀燕，但盧立刻盤點救出5部大型抽水機，這樣的態度是以德報怨。

王鴻薇表示，這次凱米颱風造成重大災害，過程中可以看到國民黨和民進黨政治人物的態度，真的是高下立判。盧秀燕在取消訪美行程回到台灣之後，民進黨政治人物包含政策會執行長王義川，以及綠營政論節目都在攻擊盧秀燕，甚至不惜放出假訊息。

王鴻薇指出，當高雄豪雨成災之後，卓榮泰打電話給盧秀燕，拜託盧秀燕從台中借掉抽水機，盧秀燕立刻就盤整借出了5部抽水機，大家一起來救災，而這樣的態度算是以德抱怨，就如同盧秀燕所說，在颱風災害裡面，政治口水應該少一點，大家互相幫助應該多一點。

凱米颱風 王鴻薇 盧秀燕

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