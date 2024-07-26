新北河濱公園設車阻影響身障者通行 監委將調查

監委王幼玲今天指出，新北市政府於二重疏洪道、八里左岸及永和綠寶石等河濱公園的自行車道及人行步道出入口設置車阻，影響身心障礙者通行及平等使用公設權益，經反映仍未積極處理，已申請自動調查。

王幼玲今天透過新聞稿表示，據反映，新北市政府於二重疏洪道、八里左岸及永和綠寶石等河濱公園自行車道及人行步道出入口，設有阻絕車輛進入設施，損及身障族群通行權益，涉違反身心障礙者權益保障法及身心障礙者權利公約。

王幼玲指出，新北市政府經反映後仍未積極處理，身心障礙團體便向監察院陳情，她對此甚表重視，已申請立案調查。

王幼玲表示，新北市政府以設置車阻設施，防堵汽機車違規進出河濱公園自行車道及人行步道之措施，卻也造成身心障礙者進出困難，新北市政府於接獲身障團體陳情後，有無積極研議提出改善之道，以衡平保障身心障礙者通行權益，以及政策措施研議過程有無邀請相關身障團體共同參與；由於事關身心障礙者平等享用政府公共設施及休閒遊憩權利，有進一步調查瞭解必要。