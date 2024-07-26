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產業界成立AI算力中心 鄭正鈐籲政府檢討能源政策

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
翔耀實業今召開記者會，宣布攜手美超微（Supermicro）並結盟是方電訊（Chief Telecom）、無敵科技（Besta），數位無限（Infinitix）、第五代虛擬科技（VMFIVE）共同成立翔耀AI算力中心，國民黨立委鄭正鈐應邀出席。圖／鄭正鈐辦公室提供
翔耀實業今召開記者會，宣布攜手美超微（Supermicro）並結盟是方電訊（Chief Telecom）、無敵科技（Besta），數位無限（Infinitix）、第五代虛擬科技（VMFIVE）共同成立翔耀AI算力中心，國民黨立委鄭正鈐應邀出席。圖／鄭正鈐辦公室提供

翔耀實業今召開記者會，宣布攜手美超微（Supermicro）並結盟是方電訊（Chief Telecom）、無敵科技（Besta），數位無限（Infinitix）、第五代虛擬科技（VMFIVE）共同成立翔耀AI算力中心。唯一受邀出席的國民黨立委鄭正鈐表示，穩定的電力供應與專業人才培育是AI時代的兩大支柱，他呼籲賴政府重新檢討能源政策，不要讓缺電成為產業界的夢魘。

鄭正鈐表示，目前台灣最強的超級電腦為世界排名第38名NVIDIA的TAIPEI-1，算力為22.3 Petaflops，而國科會也投入170億元規劃分三期提升台灣杉二號的算力，計劃於今年底將目前只有9 Petaflops的台灣杉二號提升至16 Petaflops。然而，翔耀AI算力中心今年第四季第一期的算力即規劃達46.54 Petaflops，為台灣的算力邁開大步。

鄭正鈐強調，穩定的電力供應與專業人才培育是AI時代的兩大支柱。預計AI將在2025至2028年間迎來爆發期，屆時台灣的用電量可能會暴增30%。面對AI高用電需求，政府雖然信誓旦旦保證不會缺電，但台灣的電力是否真的足夠，卻不斷讓產業界憂心不已。

他指出，AI技術的發展離不開穩定的電力供應，電力供應的品質、穩定性和成本，將直接影響產業的發展。台灣目前的能源政策卻讓國人膽戰心驚，政府必須確保供電穩定，重新檢討能源政策，不要讓缺電成為產業界的夢魘。

鄭正鈐表示，除了穩定供電之外，專業人才的培養更是當務之急。他將持續推動政府進行各項人才培育，為AI技術的創新和應用提供源源不斷的動力。鄭正鈐期望，翔耀AI算力中心能為台灣在全球AI技術競爭中奠定更堅實的基礎，實現更大的輝煌。

能源政策 鄭正鈐

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