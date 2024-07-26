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顏寬恒一審遭判刑8年4月 國民黨團聲援上訴

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
台中地院今依貪汙、偽造文書2罪判顏寬恒8年4月徒刑，竊占部分判無罪。圖／聯合報系資料照片
台中地院今依貪汙、偽造文書2罪判顏寬恒8年4月徒刑，竊占部分判無罪。圖／聯合報系資料照片

國民黨立委顏寬恒因沙鹿莊園豪宅，捲入竊占國有地、假買賣及詐領助理費案被起訴，顏上次開庭辯論終結時喊出「天大的冤枉」，台中地院原定7月25日宣判，因凱米颱風攪局，延至今天上午宣判，合議庭今依貪汙治罪條例利用職務機會詐取財物罪、偽造文書罪，各判顏寬恒7年10月、6月得易科罰金，褫奪公權3年，被訴竊占判無罪，此案仍可上訴。顏的妻子陳麗凌獲判無罪。國民黨立法院黨團發出聲明，表示支持顏寬恒委員提起上訴，為自身爭取清白、捍衛從政初衷的決心。

國民黨團表示，顏寬恒已說，清廉、公正、誠信是他做為民代的準則，這也是政治人物的基本要求。支持顏寬恒提起上訴，為自身爭取清白、也捍衛從政初衷的決心。

顏寬恒今天在沙鹿區服務處也說，有關本案對他的指控，他感到極度震驚與遺憾。他必須在此表明自己的清白，指控荒謬，他並強調會上訴。

凱米颱風 國民黨 顏寬恒

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