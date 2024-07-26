高雄昨日雨量是莫拉克+凡那比！水利署長揭露淹水主因

賴清德總統今赴高雄美濃溪勘災，水利署長賴建信指出，高雄市區平均時雨量100毫米，超過全國最高防護標準的台北市78毫米，這是高雄淹水主因；歷年美濃治水投入4.39億元，淹水面積從莫拉克150公頃降為此次46公頃。高雄市長陳其邁說，昨天高雄單日最高雨量是莫拉克風災加上凡那比颱風，前瞻治水預算讓這次美濃淹水面積減少，盼續爭取典寶溪與後勁溪預算支持。

賴清德昨赴美濃勘災，水利署長賴建信、經濟部長郭智輝，另有意爭取市長提名的4立委也沒缺席，眾人在美濃市場聽取簡報。郭智輝說，這次全台逾83萬戶停電，至昨晚已恢復94％供電，剩餘6％、5萬多戶，希望今晚能讓大家不摸黑過夜；積水部分只剩5％尚未排除，也調度所有抽水機來排除。

水利署長賴建信指出，高雄山區昨日24小時累積雨量1400毫米、時雨量126毫米，遠超過全國最高保護標準台北市78毫米，高雄市區平均時雨量達100毫米，這是高雄地區主要淹水原因，岡山、三民等地都有程度不一的淹水，全國已增派120部抽水機協助80棟大樓進行地下室抽水。

此外，美濃單日最高降雨最高709毫米，遠超過莫拉克519毫米，雨量超過美濃溪標準400毫米才會溢淹，不過水退後已經快速退除；2018年在美濃上游推出在地滯洪，利用土地滯留洪水，全部實施後可減少84公頃淹水面積，以這次颱風豪雨為例，上游儲水19.5萬立方公尺，減少2.78公頃淹水面積。美濃溪治水已投資 4.39億元、增加5.17公頃保護面積，當年莫拉克淹水150公頃、這次46公頃，淹水深度相當。

陳其邁指出，昨日山區單日最高1400毫米，超越2009年莫拉克風災最大雨量519毫米；平地的歷史紀錄是2010年凡那比867毫米，昨天高達967毫米，所以昨天高雄單日最大雨量是莫拉克加上凡那比，感謝賴總統任行政院長時治水預算給高雄最大補助，即便昨天美濃溪已經超過400毫米的設計標準，水退得相當快。

陳其邁也說，前瞻治水預算讓這次美濃淹水面積減少，水退時間變快，盼美濃區域治水部分繼續獲得賴總統支持，另有關典寶溪下游整治及後勁溪滯洪池等項預算希望中央支持。