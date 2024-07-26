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八掌溪暴漲衝擊堤岸 卓榮泰：水利列最優先工作

中央社／ 台南26日電

颱風凱米過境期間，台南市後壁區八掌溪水暴漲衝擊堤岸，造成缺口溢堤，行政院長卓榮泰今天勘災表示，水利將列為最優先工作，必須系統性來做，不能頭痛醫頭，腳痛醫腳。

卓榮泰今天視察後壁區八掌溪菁寮段溢堤搶修復原工程，他指出，現況非常緊急，必須分頭合作，儘速堵住缺口，也要儘量發現問題，他找經費、工程單位找方法，八掌溪橋、台糖鐵路橋、縱貫鐵路橋等處，未來都要做堤岸工程。

卓榮泰表示，他將重新檢討調整預算，將水利列為最優先工作，水利工程不能頭痛醫頭，腳痛醫腳，必須系統性來做，研究出更好方法；民生問題最重要，電要快恢復，水不要有狀況。

卓榮泰說，他從台南市學甲區到後壁區的路上，曾和國防部長顧立雄通過電話，希望國軍支援鹽水淹水地區，國軍在此時就要派上用場，該疏散就快撤離，以保障安全。

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