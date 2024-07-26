內政部：顏寬恒未涉賄選 無適用公職選罷法停職規定

國民黨立委顏寬恒因沙鹿豪宅捲入竊占國有地、假買賣及詐領助理費案，台中地院今天依貪污、偽造文書2罪判他8年4月徒刑。內政部表示，顏寬恒所犯案件非屬賄選等罪，無適用公職人員選舉罷免法停職規定，但未來若判決確定後且褫奪公權，將註銷其立委名籍。

顏寬恒涉及詐領助理費、房屋假買賣、竊占國土等案，台中地院今天依貪污、偽造文書2罪判他8年4月徒刑、竊占國土無罪，全案可上訴。

內政部今天透過新聞稿指出，公職選罷法第117條規定，當選人在登記參選該公職身分的選舉犯賄選等罪，經法院判處有期徒刑以上之刑而未受緩刑之宣告者，自判決日起，當然停止其職權，但顏寬恒所犯案件非屬賄選等罪，不適用前開停職規定。

內政部說，顏寬恒是涉嫌詐領助理費、竊占國有地、假買賣等案，經一審宣判犯貪污罪，處有期徒刑7年10月，褫奪公權3年；犯偽造文書罪，處有期徒刑6月，得易科罰金；竊占國土無罪。全案仍得上訴，尚未確定，而未來如經法院判決確定，且有褫奪公權情事，將由內政部依法院判決註銷其立法委員名籍。