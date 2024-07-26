高虹安涉貪 市政成績棒球場最爭議 上任一年多毀譽參半

新竹市長高虹安上任一年多以來，飽受不同政黨民代持放大鏡檢視，雖然不停遭質疑新竹市立棒球場的揭弊進度停滯不前，不過在就學、產業及交通等成績單，高虹安也交出不錯成績單，受不少民代讚譽支持，如今因貪汙案遭停職，高虹安強調市府團隊仍會依循穩健步伐賣力向前。

2022年12月25日高虹安宣示就職新竹市長，當時她承諾會用超過100分努力推動市政，實現民眾對於新竹市改變的願景，也表示對司法調查「不會擔心」，對於新竹市政不會浪費時間，相信堅實的市府團隊一定可以努力將市政做到最好。

不過細數高虹安過去1年多以來政績，卻屬新竹棒球場案最具爭議。高虹安選舉時曾稱要揭發「新竹大秘寶」包括12億棒球場、關埔國小追加預算以及馬偕兒童醫院用地的問題，不過1年7個月過去，除了棒球場驗出土壤級配不合格、土壤回填多次檢出異物以及覆土重量過重，球場結構無法安全承載外，尚未查到具體有勾結貪汙的弊端。

新竹棒球場從前年7月24日封場迄今改善推動牛步，雖高虹安解釋，是因為過程中持續遭到統包商聲請證據保全程序拖延，導致市府無法進場施作覆土移除，不過綠營議員劉崇顯認為，處理市府和廠商間的合約問題是市府責任，民眾只想知道究竟要處理多久，才能把棒球場還給市民。

高虹安強調，棒球場重啟設計規畫案皆已順利決標並刻正進行，若外部不利因素無預計於明年4月完成改善工程竣工並進入驗收程序。棒球場設施改善監督小組召集人、國民黨市議員吳旭豐對結果看好，認為有新進度就是好事，樂觀其成，也希望廠商巨佳不要再拖延改善工程，好好把合約結算、解約執行，不要用各種司法、行政手段阻撓棒球場改善工程。

除了新竹棒球場，還有兒童探索館、新竹展演中心等重大工程，無論是收尾或是後續推進都呈現牛步，讓市府行政效率備受質疑。

但在其他方面，高虹安仍陸續交出包括老幼、就學、產業及交通等成績單，也兌現選舉承諾祭出凍卵補助、提高生育補助、擴大敬老愛心卡使用範圍，以及兌現選前慈雲路空中行人步道橋工程順利開工支票。

高虹安也與新竹縣長楊文科展開新竹縣市合作溝通平台，不僅陸續提出多項縣市合作案，高虹安也率新竹市府團隊積極參與「桃竹竹苗區域治理平台」、「中臺灣區域治理平台」、「園縣市高峰會」、「女力縣市聯盟」等跨縣市合作平台。

去年11月高虹安更親自拜會楊文科，宣布縣市將共推「大新竹輕軌計畫」，簽署「大新竹輕軌計畫推動合作備忘錄MOU」，宣示市、縣、園區將攜手共推大新竹輕軌，建設大新竹軌道運輸網絡，提供民眾未來更便利、優質的公共運輸服務。