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柯建銘：尊重高虹安案司法判決 找回新竹昔日光榮

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委柯建銘。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委柯建銘。圖／聯合報系資料照片

新竹市長高虹安詐領助理費案，一審宣判依貪汙治罪條例判處有期徒刑7年4月，褫奪公權4年。民進黨立委柯建銘以個人名義表示，尊重司法判決結果，也尊重高虹安的上訴權利，但高虹安自始訴訟策略完全錯誤，不僅強詞奪理，拒不認罪，甚至還利用輿論煽動支持者攻擊法官與檢察官，今天的判決結果，並不令人意外。

柯建銘指出，過去幫高虹安背書者，如國民黨主席朱立倫曾言「相信司法會還高虹安清白，不要因為政治黨派因素，而去特別針對某一位縣市長」；國民黨的副總統候選人趙少康也曾說「就算高虹安強迫助理要捐給公積金，也沒有犯法，你不高興你就走嘛，你不要做嘛」；更有甚者，台灣民眾黨黨主席柯文哲更是以「理工女所做所為一定合法」幫高虹安脫罪，不知上述這些社會賢達，今天要如何出來面對台灣社會。

柯建銘說，2022年縣市長大選時，他幾乎天天對高虹安提出建言，及最嚴厲的批判，甚至提醒她「不要再找選民了，應該趕快去找律師」、「批民眾黨的白袍，並沒有阻卻違法的權利」，更曾沉痛地對柯文哲引進高虹安喊話「新竹得罪你什麼？你為何要如此造孽？你要如何面對鄉親？」如今法院的判決，無一不是應驗了兩年前的呼籲。

柯建銘表示，如今最重要的，是如何恢復新竹市民往日的光榮？新竹是台灣的科技首都，也是他的家鄉，居然產生了一位貪汙犯市長，而新竹市被高虹安肆虐一年七個月來，各種倒行逆施的施政，各式的市政亂象，讓科技首都蒙塵，新竹市民感到痛心，今天這些苦難終可結束，新竹市可以重新再出發。

柯建銘指出，民進黨未來會更加努力深耕地方，讓新竹市民重拾往日榮光，使新竹市再度閃耀，「因為這是我們的家鄉，守護台灣，守護新竹，是我們共同的責任」。

新竹 柯建銘 貪汙 高虹安

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