宜蘭農損千萬 鄭麗君視察：補助「從寬、從簡、從速」
凱米颱風遠離，造成的傷害仍待修復，宜蘭縣雖無人員損傷，農業損失粗估就超過1000萬元。行政院副院長鄭麗君今天赴宜蘭勘災，第一站到滿目瘡痍的壯圍西瓜田，聽農民訴苦；她指示，農業災害補助應從寬認定、從簡從速辦理，盡快彌補農民損失。
農糧署現場報告，截至昨天下午4時，全國通報農損3億6257萬元，屏東縣2億4316萬元、花蓮縣5308萬元、雲林縣2636萬元、南投縣998萬元、宜蘭縣927萬元。縣府農業處補充，目前宜蘭農損統計已超過千萬元，還在持續統計中，有增加可能。
農糧署簡報指出，全台西瓜產量12.9萬公噸，宜蘭占10.8%，主要產地為大同鄉560公頃、三星鄉83公頃、五結鄉58公頃與壯圍鄉27公頃，截至昨天通報損失5.5萬元，主要被害地區圍壯圍鄉，損害程度25%，受損情況為浸水。
新南村長葉慶文不滿指出，壯圍鄉受損數字絕不僅止於此，西瓜目前非產季，仍在生長期，但許多還未長成的西瓜被水浸泡後不可能再去賣，是統計數字外的實質損失；簡姓農民表示，單是她的田區損失就超過10多萬元。
鄭麗君表示，農業是宜蘭根本，今天上午行政院長卓榮泰就第一時間打給縣長林姿妙，表示會全力支持地方；她今天來宜蘭實際了解農民需求，知道大家很煩惱，會從5個面向全力協助農民。
鄭麗君說，第一點是責成農業部盡快盤點農損，針對每種作物、每個地區詳細盤點，從寬認定天然災害救助相關辦法的資格，啟動現金救助機制，從簡從速辦理，讓農民盡快拿到現金度過難關；第二點則是2017年開始的農業保險，會促請產險公司簡化理賠程序。
鄭麗君表示，第三點是後續的低利貸款作業，農業部已經研擬半年免息貸款，行政院會全力支持；第四點是風災過後可能產生的病蟲害，請農業試驗所全力協助病蟲害防治，避免二次傷害；第五點則是有農民提到物價成本上漲，需要其他農業政策支持，政院會再研究。
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