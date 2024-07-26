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高虹安涉貪被判刑 內政部：即日起停職由副市長代理

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
新竹市長高虹安(右)涉貪官司被被判有罪，依地方制度法第78條規定，高虹安將即刻停職，並由副市長邱臣遠(左)代理。圖/本報系資料照片
新竹市長高虹安(右)涉貪官司被被判有罪，依地方制度法第78條規定，高虹安將即刻停職，並由副市長邱臣遠(左)代理。圖/本報系資料照片

新竹市市長高虹安因涉嫌違反貪汙治罪條例，利用職務上機會詐取財物罪，台北地方法院於今日判處有期徒刑7年4月，褫奪公權4年，內政部表示，依法停止高虹安市長職務，自今日起生效，並由副市長邱臣遠代理市長職務。

內政部說明，依地方制度法第78條第1項規定，縣（市）長涉嫌違反圖利罪以外之貪汙治罪條例之罪，經第一審判處有期徒刑以上之刑者，應停止其職務；第82條第2項規定，縣（市）長停職者，由副縣（市）長代理，因此，內政部依地制法規定，停止高虹安市長職務，並由副市長邱臣遠代理市長職務。

另外，國民黨立委顏寬恆經台中地方法院一審判決有期徒刑並褫奪公權。內政部表示，顏寬恆所犯案件非屬賄選等罪，無公職人員選舉罷免法停職規定適用。

內政部表示，公職選罷法第117條規定，當選人於登記參選該公職身分選舉犯賄選等罪，經法院判處有期徒刑以上之刑而未受緩刑宣告者，自判決日起，當然停止其職權。顏寬恒所犯案件非屬賄選等罪，不適用前開停職規定。

內政部進一步說明，顏寬恒係涉嫌詐領助理費、竊占國有地、假買賣等案，經一審宣判犯貪污罪，處有期徒刑7年10月，褫奪公權3年；犯偽造文書罪，處有期徒刑6月，得易科罰金；竊佔國土無罪。全案仍得上訴，尚未確定。未來如經法院判決確定，且有褫奪公權情事，將由內政部依法院判決註銷其立委名籍。

內政部 賄選 高虹安

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