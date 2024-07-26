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陳菊：與價值相近國結盟 人權與自由得以前行

中央社／ 台北26日電

人權會主委陳菊上午出席「亞洲人權跨世代對話」時表示，台灣從戒嚴時期的肅殺年代，如今成為自由度極高的國家，期望台灣能與價值相近的國家結盟，人權和民主才得以繼續前行，共同應對新興人權挑戰。

陳菊致詞時表示，台灣戒嚴時間長達38年，當時強人專制政權迫害異議人士，據促轉會統計，台灣戒嚴時期共有2萬2028人受到軍事政治審判，其中1148人立即遭判死刑並槍決。

陳菊指出，據自由之家2024年報告，台灣自由度以94分位居亞洲第二，僅次於日本；從當年肅殺年代，如今已成為自由度極高的國家之一，這是台灣人民前仆後繼以及國際社會關注，並施壓當時的專制政府，一點一滴撼動威權統治。

陳菊說明，台灣民主轉型後，致力以人權與民主的歷程和價值相近國家對話，並期望與這些國家結盟，以及相同信仰的人緊密牽手、合作，人權和民主才得以繼續大步前行，共同應對人工智慧、假訊息、氣候變遷等新興人權挑戰。

陳菊與田中光皆提及，台灣在2019年成為亞洲首個通過同性婚姻合法化的國家。田中光也說明，美國國務院2023年報告肯定台灣民主以及人權運作順暢，人權是普世價值，就不該受到國界限制，希望台灣能與其他亞洲國家持續合作。

蕭新煌則點出，台灣在推動人權上已經取得典範性的進展，與鄰近亞洲國家在此議題上仍交流不足，希望透過此論壇和東南亞人權提倡者進行深入的對話，深化亞洲在人權議題上的共識。

人權 自由度 陳菊

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