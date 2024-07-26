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盧秀燕致電關心高雄災情 陳其邁：會保持聯絡

中央社／ 高雄26日電

颱風凱米重創高雄，高雄市長陳其邁今天陪同總統賴清德至美濃勘災，向媒體透露台中市長盧秀燕昨天晚上有來電關心，會保持聯絡。

陳其邁接受媒體聯訪時說，台中市長盧秀燕昨天晚上有打電話給他關心高雄災情，目前他已與中央盤點救災需求，「假如有不夠的地方，我隨時會跟盧市長保持聯絡。」

陳其邁表示，颱風雨勢造成旗山溪接近滿水位，導致美濃最主要區域排水的美濃溪無法排入，再加上美濃湖上游一些野溪在短時間強降雨下注入美濃溪，導致美濃市區大面積的積淹水現象。

另外，茂林區連續24小時雨量高達1343毫米，突破過去2009年莫拉克風災1300毫米紀錄，在平地部分昨天連續24小時雨量最高達967毫米，打破2010年颱風凡那比最高單日雨量867毫米紀錄。

陳其邁表示，為因應瞬間超大豪雨或連續乾旱等新型態極端氣候越來越普遍的情況，對山區或市區排水都會形成更大挑戰，未來將整治旗山溪、改善美濃區域排水等部分，同時調整平地相關防洪機制，讓鄉親能安心生活。

盧秀燕 美濃 陳其邁 颱風

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