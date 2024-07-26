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颱風凱米釀災 立委促全力協助農漁民

中央社／ 台北26日電

颱風凱米襲台釀災，國民黨立委張嘉郡今天呼籲，中央與地方攜手，秉持從速、從簡、從寬原則，全力協助受災農民復耕與復建；民進黨立委陳亭妃指出，她早上與農業部長陳駿季聯絡，報告農、漁損失嚴重的狀況，要求應該立即公告農漁全面災損

張嘉郡發布新聞稿，建議中央政府針對這次受災嚴重的中南部縣市，包括雲林縣、南投縣、彰化縣、嘉義縣、台南市、高雄市及屏東縣等，應實施全區域全品項適用農業天然災害現金救助及低利貸款。

張嘉郡指出，以農業大縣雲林為例，許多農田在此次颱風中汪洋一片，農民一整季的心血都泡湯。她呼籲，盼農業部依據各種農作物的生產成本，適度放寬調整救助標準與提高救助金額，在符合公平與比例原則的前提下，讓受災農民獲得合理的補助，讓農民能放心投入重建。

另外，陳亭妃今天在臉書發文指出，颱風凱米造成農、漁損失慘重，她早上立即與陳駿季聯絡，報告目前所看到農、漁損失嚴重的狀況，要求應該立即公告農漁全面災損。

陳亭妃表示，很多農、漁民陳情，心血毀於一旦，她一大早就將昨天農、漁民提供給她的照片資料、還有今天她自己勘查所拍的畫面全部提供給陳駿季，要求一定要立即公告農、漁全面災損，希望以最快的速度公告全面災損，讓農漁民可以安心。

台灣民眾黨立委麥玉珍今天在臉書發文呼籲，全台抗災不分黨派，中央和地方救災系統，全面啟動，齊心將災情降至最低。

張嘉郡 災損 農民 颱風

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