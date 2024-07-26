國會改革說明會桃園場 朱立倫批綠委「跟對岸人大一樣」

國民黨今在桃園舉辦「反貪腐、查弊案、國會改革說明會」，黨主席朱立倫致詞時表示「只要是弊案，我們都會查到底，我們一定要幫人民找回真相」，呼籲支持者團結，一起為台灣打拚。立委牛煦庭則提到高雄颱風淹水情況，與桃園市議員凌濤也發聲，現場超過200名支持者響應。

凌濤質疑，高雄市的前瞻預算有1千2百億元，治水預算三期高達80億元，「錢都花去哪了」；凌濤強調國會調查權非常重要，但大法官認定違憲，司法院長許宗力曾說「危害還沒發生，怎麼可以說違憲」，而現在立法院休會，賴清德總統也還沒有到立院備詢，看不出危害在哪裡，也看不出哪裡違憲。

牛煦庭指出，前瞻治水預算分配亂七八糟，沒有成效，桃園有國民運動中心天花板掉下來，土地開發案搞到前市長收押禁見，這些事情都有必要查清楚，過去只能期待司法發揮力量，但如果司法有發揮力量，「為什麼鄭文燦現在才抓去關」；牛煦庭表示，種種情況顯示只有司法監督行政弊端不夠，而國會該有更好的調查權限，外傳國會調查權會被濫用，但「如果行得正、坐得端，為什麼要查人家」，該查的是奸商和掮客，讓所有事情公開透明。

朱立倫致詞時提到,，立法院民進黨團稱國民黨「違憲亂政」、「干擾行政權」是笑話，指國民黨上個會期通過了人工生殖法、青年就業加薪、老人就業保障等55個法案，其中也有民進黨立委贊成的法案，「請問一下，這個叫做違憲亂政」？

朱立倫說，他已經不知道民進黨立法委員是不是要改名叫行政委員，跟對岸的人大代表一樣，「政府叫你贊同就贊同，反對就反對，沒有站在民眾角度」；他強調，國民黨一定會拚到底，為台灣民主正義打拚，今天即便是桃園市長張善政，市府有任何不對，我們也一定會站在人名這一邊。

朱立倫也說，民進黨沒有是非，一切以黨意為主，打垮在野黨。他要跟大家報告，他們要從2月1日就堅定立場，國會改革說明會也會持續辦下去，在財政收支劃分法方面,，也要要幫桃園爭回桃園該有的預算，希望大家團結一致。