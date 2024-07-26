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藍批千億治水預算打水漂 綠批政治口水不必要也不道德

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
受凱米颱風影響，高雄市多處有淹水災情。記者許正宏／攝影
受凱米颱風影響，高雄市多處有淹水災情。記者許正宏／攝影

凱米颱風侵襲，造成嘉義縣、台南市、高雄市等地傳出淹水災情，三處皆為前瞻建設特別預算中治水的重點地區。國民黨立委批評，政府花千億元的前瞻計畫治水有如打水漂。民進黨立委許智傑表示，藍營講的是風涼話，不知民間疾苦。民進黨立委賴瑞隆也說，面對極端氣候，政治人物不要打口水戰，刻意批評地方建設，不必要也不道德。

許智傑表示，高雄治水預算做了25座滯洪池、119條排水系統，減少高達490萬噸水流入市區，許多過去嚴重淹水地區，這次水退的也快很多，面對大潮及極端氣候的淹水，抱歉做得不完美，未來還要繼續努力，打造高雄成為海綿城市。

賴瑞隆指出，此次颱風是50年來最強的強降雨，導致部分地方淹水；過去高雄努力進行治水工程，建設滯洪池改善豪大雨機淹水問題，這次滯洪池容納490萬噸水量，減少災情擴大，過去曾淹水一層樓的地方，現在淹水30至40公分，呼籲政治人物不要打口水戰，刻意用這樣方式攻擊地方必要建設。

賴瑞隆說，面對極端氣候要不斷調整精進，遇到災難不去思考發生原因，刻意口水政治攻擊抹煞過去建設努力，不必要也不道德，朝野應該同心，努力改善淹水問題。

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