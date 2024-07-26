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凱米颱風致高雄水患 醫師藍委：小心登革熱蔓延

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
受凱米颱風影響，高雄市多處有淹水災情。記者許正宏／攝影
受凱米颱風影響，高雄市多處有淹水災情。記者許正宏／攝影

凱米颱風直撲台灣，造成高雄當地水患。國民黨立委陳菁徽今日提醒，災情後面臨傳染病威脅，高雄為過去的登革熱重災區，各級政府應協助民眾完成清掃及消毒工作，清潔家中容器，不要有積水，以免登革熱在風災後蔓延開來。

凱米颱風造成高雄市幾乎各區都有淹水情況，據「中央政府前瞻基礎建設計畫第三期特別決算審核報告」，前三期水環境建設相關補助中，件數與補助金額都以高雄市、台南市和嘉義縣名列前茅。

陳菁徽說，她翻了過去賴清德總統擔任行政院長時因應823高雄水災，到立法院備詢所做的施政報告，各縣市光是編列治水預算在前瞻計畫就占了884億，且宣稱要用高科技來做監控預警、應變災情回報等，但至今沒有看見。這份報告也提到，要把高雄市許多學校當成微型的滯洪空間，請問為何學校要來分擔風險？

陳菁徽提到，上次她到高雄考察，已發現有小學只要下雨必淹水，且學生疏散竟要花好幾個小時才有辦法讓他們平安回家。前瞻計畫網站首頁稱，自從治水後，已大幅下降潰堤及大規模淹水事件，這次風災完全看不到，只看到網站布滿大內宣。呼籲政府捲起袖子來工作，不要再把資源投入到大內宣中。希望這次的風災可以比照823風災，呼籲經濟部、農業部立即撥放現金補助，並提供低利率貸款，也希望在受災戶的財務受損能做相關從寬認列，並讓政委成立專案小組，立即啟動災後的重建小組。

陳菁徽也說，災情後須面對傳染病的威脅，高雄為過去的登革熱重災區，希望各級的政府立刻協助大家清掃以及消毒工作，也希望所有市民在清理環境時不要赤腳，清潔整理家中容器，切記千萬不要有積水，以免登革熱在風災後蔓延開來。

凱米颱風 登革熱 陳菁徽

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