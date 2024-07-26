顏寬恒涉貪汙等罪判刑 國民黨暫不祭黨紀：支持上訴

國民黨立委顏寬恒因沙鹿莊園豪宅，捲入竊占國有地、假買賣及詐領助理費案被起訴，台中地院今天宣判，合議庭依貪汙、偽造文書罪判總共8年4月，竊占判無罪，全案可上訴。國民黨表示，支持當事人繼續上訴；至於是否黨紀處分，國民黨表示，待本案判決確定的結果再來處理。

台中地檢署於2023年4月，依貪污、偽造文書、侵占國有地等三項罪名，起訴國民黨立委顏寬恒夫妻等4人。台中地院今天宣判，顏寬恒上述三項罪名，貪汙罪判決7年10月，褫奪公權3年，108萬餘元犯罪所得沒收；偽造文書罪判6月，可易科罰金；竊占國有地無罪，合計8年4月，全案可上訴。

國民黨考紀會主委黃怡騰表示，本案只是法院的第一審判決，並非三審定讞的確定判決。而據知，當事人對於一審判決也認為認事與用法都有違誤，將提出上訴，「我們支持當事人繼續上訴。」至於黨紀處分的問題，黃怡騰指出，依現行黨紀處分規程相關規定，要等本案判決確定的結果再來處理。

國民黨文傳會也說明，本案判決尚未確定，且當事人對於一審判決，認事及用法皆有違誤。支持顏委員上訴以捍衛清白，望法院明察，以維法制。有關黨紀處分的部分，依現行黨紀處分規程第20條第1項，待本案判決確定的結果再來處理。

不過，外界原本以為，國民黨會根據「國民黨黨員違反黨紀處分規程」第8條，若詐領助理費（貪汙）一審有罪，「得由中央考紀會先行停止其黨權」的規定做出說明，但國民黨卻跳過此條，隻字未提。