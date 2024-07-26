盧秀燕返台坐鎮被罵 蔣萬安抱不平：凱米確實造成衝擊

台中市長盧秀燕訪美行因凱米颱風打亂，提早返台坐鎮防颱，有綠營民代批盧的行為是「作秀」、「浪費公帑」。台北市長蔣萬安上午參加113年重陽活動開跑記者會受訪，對於盧秀燕返台坐鎮反被民進黨批評，蔣萬安說，現在是即刻相關救災最重要的時候，現在應該要共同努力。

蔣萬安也說，凱米颱風這一次來所帶來的雨勢、風勢，確實造成一些衝擊跟影響，特別對於中南部縣市有很多的災情發生，北市府非常願意給予相關的支援，應該要共同努力。

蔣萬安表示，北市昨天就已經盤點台北市相關的人力、物資、機具、設備，也跟中南部縣市即刻聯繫，包含南投、雲林、彰化、高雄、台南。嘉義市昨天下午就跟北市反映，希望能夠調派3個抽水機組，後來嘉義市反映已就近接獲相關的機具，同時雨勢也減緩了，沒有需求。

蔣萬安表示，他今天再進一步盤點全台北市所有一切可以運用的人力、物資、機具、設備，同時也協調消防局、工務局以及環保局，進一步持續跟中南部縣市災情嚴重的地方保持密切聯繫，只要有任何需求，北市即刻派人、派物資、機具、設備來協助救災。