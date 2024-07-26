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賴清德納李遠哲童子賢入委員會 王鴻薇：想找擁核支持

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委王鴻薇。圖／聯合報系資料照
國民黨立委王鴻薇。圖／聯合報系資料照

賴清德總統於總統府設立氣候變遷委員會，當中可見和碩董事長童子賢、中研院前院長李遠哲跟交通部前部長簡又新等擁核派。國民黨立委王鴻薇今日表示，賴清德是否想找到擁核的支持，氣候變遷委員會既然納入擁核派，盼錯誤能源政策改弦易轍。

賴清德的核能議題立場為外界關注，其於總統府設立的氣候變遷委員會納入擁核派，引外界猜測是否將改變民進黨反核立場。

王鴻薇表示，由賴清德總統在總統府籌組的氣候變遷委員會裡，除了童子賢擁核派作為副召集人之外，現在進去的還有李遠哲跟簡又新，這兩位也被外界認為是擁核派，這是不是代表賴清德其實希望能夠在擁核及非核之間，找到擁核的支持？

王鴻薇說，希望賴清德能理性專業，評估現在的錯誤能源政策，不要再被黨內的反核基本教義派所挾持，氣候變遷委員會既然納入像童子賢、李遠哲、簡又新等擁核派，希望能理性討論能源政策，也希望錯誤能源政策有一天真的能夠改弦易轍，讓大家不再飽受缺電、漲電價、無法減碳的困境之中。

王鴻薇也轟台電，在凱米颱風來襲，台電竟對外表示24日當天風力發電大爆發，等於一個核三廠的發電量。她說，台電這種說法簡直是莫名其妙，到底是用什麼樣搞笑的心情，告訴外界在颱風天，風力發電好棒棒。為了要促銷風力發電，也不用到無所不用其極、語無倫次的說法，難道會希望颱風天天來台灣，促成風力發電大爆發嗎？

李遠哲 氣候變遷 賴清德

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