外媒：川普保護費說引發不安 憂台灣成談判籌碼

政治新聞網站Politico報導，台灣政界愈來愈擔心，美國前總統川普若贏得11月大選並再度入主白宮，可能會讓台灣變成美國在外交上與中國談判的籌碼。

川普近期接受「彭博商業周刊」（BloombergBusinessweek）訪問時，指責台灣搶走美國的半導體製造業，還說台灣應付保護費給美國。曾任美國國防部主管台灣事務官員的胡振東（Tony Hu）說，這番話在台灣激起「不小的騷動」。

報導指出，川普的言論令人擔心，若他再度執政，可能會以交易方式來處理台灣海峽兩岸的緊張關係，危及台灣實質獨立性。胡振東說：「我們應該非常擔心，就連在美國國家安全和全球地緣政治方面，川普也採商人思維。」

但川普所言具有誤導性。美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）告訴記者，台灣為美國防禦性武器至少付了數十億美元。

此外，將美國半導體產業衰退歸咎於台灣也不精確。「晶片戰爭」（Chip War）一書作者米勒（ChrisMiller）說：「台灣專精的大部分業務在開始集中於台灣之前，並沒有現在的規模，例如製造智慧型手機和人工智慧應用程式所需的晶片。」

但此一事實安撫不了台灣的不安，尤其川普本週稱讚中國國家主席習近平是「傑出人士」。

哈佛大學甘迺迪學院（Harvard Kennedy School）梅森計畫研究員（Mason Fellow）、前中國國民黨籍立法委員許毓仁說：「如果川普想與中國達成協議，且台灣是其中一部分…恐怕會是相當糟糕的狀況。」他警告，若川普再度執政，台灣可能會進入一段「痛苦的適應期」。

盧比歐（Marco Rubio）等共和黨籍國會議員對川普的言論輕描淡寫，堅稱共和黨對台灣的支持仍堅若磐石。但台灣不一定能接受這套說辭，因為共和黨本月公布的2024年黨綱自1980年以來首度未提台灣。

行政院長卓榮泰日前表示，台灣願為自我防禦承擔更多責任。但台灣政府撥出更多資金用於防衛並非易事。前國防部長楊念祖說，國防預算「掌握在立法院手裡，而要說服立法院撥出更多錢來為軍方提供更好的支援很難」。

川普所言引出另一個更令人不安的問題是，美國大眾是否願意支持出錢出力來保衛台灣不受中國侵略。前美國在台協會台北辦事處處長包道格（DouglasPaal）說，不能保證美國人會「在很多人分不清台灣、泰國或東京的情況下，堅持捍衛千里之外的台灣」。

他還說：「當政治人物自以為是地大談代表台灣做這做那，回頭一看，或許會發現背後沒幾個實際動手做事的人。」