凱米颱風遠離，但造成中南部淹水災情，包括雲林、嘉義、南投、台南、高雄、屏東等中南部縣市，今天都繼續停班停課。台北市昨晚宣布今天上班上課，有網友到蔣萬安臉書按「怒」，有更多網友給「讚」支持，留言「市長辛苦了」。蔣萬安上午受訪，對於決定今天恢復上班上課，是否覺得很為難？蔣萬安秒回「不會」

蔣萬安說，因為台北市是依照停班課的標準，依風勢雨勢，另一方面，當然也要評估各項的因素，包含基北北桃一日共同生活圈通勤的人數，北市根據氣象團隊的回報相關的資訊，從昨天入夜開始，風勢雨勢就逐漸減緩，對北部地區的影響確實相對較低。

蔣萬安說，但他覺得還是不能掉以輕心，因為在昨天上午，他就即刻的要求各局處要及早因應颱風離開之後帶來的雨勢，以及各項的復舊工作。因為今天恢復正常上班上課，相關的市容、交通一定要恢復正常，目前看起來一切正常。中南部受災嚴重的地區，北市也非常願意主動聯繫，而且調派相關的人力機具給予救災的支援。