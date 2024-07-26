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外交部南部、雲嘉南辦事處 下午可緊急領取護照

中央社／ 台北26日電

颱風凱米外圍環流影響，中南部縣市今天持續停班停課。考量民眾出國需要，外交部南部及雲嘉南辦事處在26日下午3時至5時提供緊急領取護照服務。

外交部上午發布新聞稿指出，外交部南部及雲嘉南辦事處為顧及民眾出國需要，在風雨減弱的前提下，將於今天下午3時至5時提供個人及旅行社緊急領取護照服務。

外交部提醒，但預訂24日中午12時30分以後領取的「速件」尚未製作完成，無法發照，其他申辦護照、外國人簽證及文件證明等業務仍暫停。

外交部表示，外交部領事事務局、外交部中部及東部辦事處則已恢復上班，將正常提供民眾各項領務服務。

外交部領務局提醒，南部有緊急領取護照需求的民眾，出門應小心自身安全，無緊急事由者請在正常上班日領取護照。另各地天氣變化甚大，請民眾隨時注意最新公告。

外交部指出，南部民眾如因急難救助需求，需要臨時辦理護照，請洽外交部領事事務局、領務局台灣桃園國際機場辦事處或外交部中部辦事處協助。

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