批高雄拿超多治水預算仍淹 王鴻薇：陳其邁要給交代

凱米颱風直撲台灣，造成全台各地大小災情，高雄市出現嚴重淹水。國民黨立委王鴻薇今日說，高雄市拿前瞻計畫的治水預算名列前茅，請問預算花到哪裡去？高雄市長陳其邁必須給市民交代。

凱米颱風在台肆虐，造成高雄市幾乎各區都有淹水情況，甚至有大樓住戶為擋洪水，排成人牆的畫面。然而，根據「中央政府前瞻基礎建設計畫第三期特別決算審核報告」，前三期水環境建設相關補助中，件數與補助金額都以高雄市、台南市和嘉義縣名列前茅。

王鴻薇說，這次凱米颱風在高雄市造成的災情非常慘重，陳其邁形容成是，因像莫拉克颱風一樣，降雨量太多。陳其邁沒有告訴大家的是，在整個前瞻預算裡，高雄市拿第一名，超過1200億。而在前瞻計畫裡面的治水預算中，高雄市也是名列前茅，在前三名之內。

王鴻薇質疑，請問這些治水預算到底花到哪裡去？陳其邁應該要告訴大家，否則面臨這樣的凱米颱風，雖然降雨量確實非常多，可是全市大淹水，而且不分什麼樣的區域都在淹水，無論如何必須給全部市民合理交代。