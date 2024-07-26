高雄淹水網友替辣個男人抱屈 韓國瑜：互相扶持 共渡難關

凱米颱風帶來超大豪雨重創高雄，從市中心到郊區多處嚴重淹水。不少韓粉在社群貼文替高雄市長任內遭罷免的立法院長韓國瑜抱屈，指「終於知道韓市長的好」。不過，韓國瑜則在臉書以「風雨無情，人間有愛」為題貼文，指這次高屏地區受到風雨肆虐，許多家庭嚴重損失，他呼籲社會攜手同心，互相扶持，共渡難關。似乎想藉此安撫支持者的情緒。

高雄受風雨肆虐，許多地區傳出淹水災情，遭部分網友譏諷為「高潭市」。許多韓粉在社群網路中貼文批評，「會整頓道路肯做事的市長不要」，「回力鏢打回來了」，「哇！甲賽了！誰能比！這次不能還是韓市長的錯吧！」更有網友稱「終於知道韓市長的好」。

不過，韓國瑜卻在臉書貼文，似乎有意要按撫支持者的情緒。韓國瑜稱，這一次的颱風來勢洶洶，給家園帶來了沉重的打擊。特別是在中南部地區，尤其是高雄和屏東，風雨的肆虐使得我們面臨了重大的淹水災害，許多家庭遭受了嚴重的損失。

韓國瑜說，面對這樣的困境，他深知大家的心情和處境。但此時社會更需要的是攜手同心，互愛互助，一起伸出援手，關心身邊需要幫助的人！

韓國瑜表示，身為立法院院長，他會盡全力協調中央支援受災縣市，提供物資上協助。典亮基金會也將購買5000瓶消毒水分發給需要的受災民眾，減少災區的病毒傳播，做到清潔、清除、消毒！他也會與受災縣市的政府單位聯絡，確保受災戶能夠得到有效的幫助。無論面對多大的挑戰，大家都會攜手同心，共同度過這段困難時期，重建更美好的家園。

韓國瑜呼籲，大家一起加油，互相扶持，共渡難關！祈願台灣平安，風雨雖無情，人間必有愛！