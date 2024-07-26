快訊

南部颱風重災 賴清德總統宣布：淹水50公分每戶補助2萬 中低入加碼

老後不想和子女住 一表看銀髮宅費用能否取代家庭照顧

馬斯克變性女兒不忍了！砲轟父「冷漠又自戀」：對我很殘忍

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄淹水網友替辣個男人抱屈 韓國瑜：互相扶持 共渡難關

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
立法院院長韓國瑜。圖／聯合報系資料照片
立法院院長韓國瑜。圖／聯合報系資料照片

凱米颱風帶來超大豪雨重創高雄，從市中心到郊區多處嚴重淹水。不少韓粉在社群貼文替高雄市長任內遭罷免的立法院長韓國瑜抱屈，指「終於知道韓市長的好」。不過，韓國瑜則在臉書以「風雨無情，人間有愛」為題貼文，指這次高屏地區受到風雨肆虐，許多家庭嚴重損失，他呼籲社會攜手同心，互相扶持，共渡難關。似乎想藉此安撫支持者的情緒。

高雄受風雨肆虐，許多地區傳出淹水災情，遭部分網友譏諷為「高潭市」。許多韓粉在社群網路中貼文批評，「會整頓道路肯做事的市長不要」，「回力鏢打回來了」，「哇！甲賽了！誰能比！這次不能還是韓市長的錯吧！」更有網友稱「終於知道韓市長的好」。

不過，韓國瑜卻在臉書貼文，似乎有意要按撫支持者的情緒。韓國瑜稱，這一次的颱風來勢洶洶，給家園帶來了沉重的打擊。特別是在中南部地區，尤其是高雄和屏東，風雨的肆虐使得我們面臨了重大的淹水災害，許多家庭遭受了嚴重的損失。

韓國瑜說，面對這樣的困境，他深知大家的心情和處境。但此時社會更需要的是攜手同心，互愛互助，一起伸出援手，關心身邊需要幫助的人！

韓國瑜表示，身為立法院院長，他會盡全力協調中央支援受災縣市，提供物資上協助。典亮基金會也將購買5000瓶消毒水分發給需要的受災民眾，減少災區的病毒傳播，做到清潔、清除、消毒！他也會與受災縣市的政府單位聯絡，確保受災戶能夠得到有效的幫助。無論面對多大的挑戰，大家都會攜手同心，共同度過這段困難時期，重建更美好的家園。

韓國瑜呼籲，大家一起加油，互相扶持，共渡難關！祈願台灣平安，風雨雖無情，人間必有愛！

凱米颱風 淹水 豪雨 韓國瑜 高雄市

延伸閱讀

韓國瑜揹房貸2036萬 申報兩樣「無價之寶」

傳寄2萬分查詢單 吳欣岱批謝國樑：韓國瑜都不敢這樣搞

立法院首會期休會 韓國瑜感言：本會期通過55個議案，成績不錯

新國會首會期落幕 韓國瑜：朝野難免碰撞 也團結合作

相關新聞

高雄淹水網友替辣個男人抱屈 韓國瑜：互相扶持 共渡難關

凱米颱風帶來超大豪雨重創高雄，從市中心到郊區多處嚴重淹水。不少韓粉在社群貼文替高雄市長任內遭罷免的立法院長韓國瑜抱屈，指...

高虹安、顏寬恒今宣判 白藍綠沙盤推演

新竹市長高虹安被控在立委任內詐領助理費案、國民黨立委顏寬恒遭控豪宅竊佔國土、詐領助理費等，在野黨兩大官司都因颱風假順延至...

賴一統綠營？／賴清德黨政一把抓落空 派系生態暗埋「不信賴」隱憂

民進黨全國黨代表大會21日落幕，這是黨主席賴清德就任總統後首次面對中央黨職改選，外界高度關注賴清德能否牢牢抓住黨權。而民進黨最高權力機關10席中常委改選結果，雖然「親賴」系統取得過半數席次，但「非賴」系統也囊括近半數席次，且就連向來紀律嚴明的新潮流也跑票；綠營內部直言，民進黨內仍有「不信賴感」，也凸顯賴清德的領導統御出現問題。

新聞幕後／黨內逼宮聲起 高虹安請辭明志？

凱米颱風攪局，新竹市長高虹安案一審判決延遲了兩天，今天判決結果牽動新竹市政治版塊及二○二六選舉，為避免新竹市政權「拱手讓...

政治效應受關注…高虹安連日低調 今將書面回應

新竹市長高虹安被控立委任內涉詐領助理費官司案今天宣判，依地方制度法第七十八條規定，高虹安若貪汙被判處有期徒刑以上，市長職...

台中市府官員接機盧秀燕 朝野掀論戰

凱米颱風過境，政治口水還沒完。台中市長盧秀燕快閃美西後返台坐鎮防颱，副市長鄭照新等人接機，綠營批評「防災中心群龍無首」，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。