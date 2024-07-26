英國前駐台代表：工黨執政 台英關係需台灣主動出擊

英國工黨新政府未將亞太區域列入對外事務重點，在這樣的情況下，前駐台代表麥瑞禮（Michael Reilly）指出，進一步發展台英雙邊關係需由台灣主動出擊。

英國4日舉行國會大選，工黨勝出，接替保守黨執政。保守黨政府在「歐洲－大西洋優先」的前提下，提出「向印太傾斜」政策方針，也就是較以往投注更多資源於印太事務，並在去年透過政策文件確認印太區域將是英國對外政策其中一大「永久支柱」。然而，工黨對印太或亞太區域著墨有限。

麥瑞禮近日在諾丁罕大學（University of Nottingham）台灣研究室線上刊物發表文章，提到無論外界對英國新政府未來可能的對台政策是懷抱期待或感到挫折，首要現實因素是，對新政府而言，有太多更急迫的對外政策優先事項得處理，包括改善與歐洲的關係、延續對烏克蘭的支持。

在這樣的脈絡下，麥瑞禮認為，進一步發展台英雙邊關係，需由台灣主動出擊。

他指出，若台灣能提出切合實際且低調的做法，以進一步發展台英關係，或是展現台灣確實意識到國際社會對台灣實施死刑、以及在台外籍移工待遇等議題的關切，台灣就有可能得到英國工黨政府善意的回應。

現任首相施凱爾（Keir Starmer）具人權律師背景，曾在2016和2018年兩度訪問台灣，是歷來罕見曾在接任首相前訪台的英國政治人物。

部分人士將這項事實詮釋為潛在的「對台利多」。但麥瑞禮提醒，施凱爾當初訪台不是為了推展「台英友好」，而是敦促台灣廢除死刑。另一方面，參與形塑工黨對外和對中事務政策建議的黨內研究員之中，不乏工黨人權事務小組成員，他們關切的議題包含台灣外籍移工處境。

不過，這不意味相較於保守黨政府，英國工黨政府的「友台」程度將下降。麥瑞禮指出，英中關係「黃金時代」已一去不復返；英國、日本和澳洲之間的區域安全合作研判將更密切，政策基礎包括日本已分別與澳洲和英國簽訂武裝部隊相互准入協定（RAA），以及澳洲、英國、美國的三方安全夥伴關係（AUKUS）。這些現象對台灣有利。

儘管如此，若欲尋求對英關係突破，台灣仍面臨結構性，且多存在已久的挑戰。

麥瑞禮提到，在英國對外政策，對台關係往往是英中關係的「隱含內容」、或是對英中關係的回應，很少是出於英方對台灣本身的興趣。在1990年代，回應台英雙邊貿易蓬勃發展、成長快速，英國政府在台北設立貿易文化辦事處。然而，與許多歐盟國家相較，英國當時對台態度依然十分謹慎，理由包括英中仍有棘手的香港問題待解。

近年來，英國政壇對台灣的興趣明顯提升，除了有政府官員和國會議員發布「友台」聲明，駐台外交人員編制也呈現可觀成長。不過，若因此推論英國將毫無疑問、毫無保留「力挺」台灣，恐怕是不智。

麥瑞禮指出，對任何政府而言，作為世界第二大經濟體、核子強權、聯合國安全理事會常任理事國，中國「大到無法忽視」；與中國相處因此難以避免在不同政策領域的權衡、妥協和審慎避險。

麥瑞禮以工黨主政的蘇格蘭愛丁堡市（Edinburgh）日前因為企業界擔憂北京反彈、報復，而擱置與高雄締結友誼市為例，外界可以對這類幾乎是出於無知的謹小慎微感到沮喪、挫折或惱火，但這起爭議也再次提醒，沒有政府會希望平白惹惱中國，而英國外交部可預期也將持續提出「謹慎為上」的建議。

另一方面，考量工黨政府更在意與歐洲的關係，麥瑞禮預測，在跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）相關議題，英國可能不會在涉及台灣入會案的討論扮演積極角色。

此外，與台灣簽訂雙邊投資協議也不會是新政府的優先要務。麥瑞禮認為，若台灣期待台英雙邊貿易關係有進展，或許可由簽訂聚焦特定領域的雙邊協議持續尋求突破，這不僅較全面性的雙邊協議低調，需要投入的資源也較少。

麥瑞禮於2005至2009年擔任駐台代表，任內促成英國成為第一個給予台灣免簽證入境待遇的西方國家。

退休後，他自2015年起擔任諾丁罕大學台灣研究高階研究員，2016至2019年曾任中央研究院訪問學人，至今持續關心台灣境遇與發展，曾就相關議題應邀至英國國會發表口頭證詞。

身為鐵道迷的他也積極促進台英「鐵道外交」，包括促成阿里山林鐵與英國威爾斯觀光鐵路締結「姊妹鐵路」。