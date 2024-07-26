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台中市府官員接機盧秀燕 朝野掀論戰

聯合報／ 記者曾健祐陳秋雲洪敬浤黃寅／台中報導
台中市長盧秀燕自美返台坐鎮防災，綠營批評帶防災紅背心出國是作秀。盧強調，中央也是一樣。記者曾健祐／攝影
台中市長盧秀燕自美返台坐鎮防災，綠營批評帶防災紅背心出國是作秀。盧強調，中央也是一樣。記者曾健祐／攝影

凱米颱風過境，政治口水還沒完。台中市長盧秀燕快閃美西後返台坐鎮防颱，副市長鄭照新等人接機，綠營批評「防災中心群龍無首」，盧昨回應，聽不懂對方的質疑。中市府則把網路質疑說法列為假訊息，放入市府官網「謠言澄清」專區，若認定違法最高可罰100萬元。藍綠白陣營掀論戰。

中市消防局長孫福佑說，將檢視是否違反災害防救法，若明顯觸法將告發。有檢察官分析，該法為行政刑罰，由縣市政府以主管機關身分，向地檢署告發後，由檢察官偵查認定，需兼衡言論自由，要構成並不容易，實務上幾乎沒見過案例。

盧秀燕原訂出訪美國10天至月底返國，因颱風凱米增強、南移，決定搭機返台防災，針對作秀等批評，她前天強調「政治口水免了吧」，但相關話題仍延燒。民進黨政策會執行長王義川再批盧秀燕回台當天副市長、消防局長等人接機，救災中心群龍無首，出國還帶救災中心「紅背心」是作秀。

盧秀燕昨回覆，她聽不懂王義川的質疑，她出國有帶紅背心，相關服裝中央也都一樣，各縣市首長出國也都如此；出國首長也都有帶，防災工作會報是視訊會議，相關首長都會參與。

中市府官網「謠言澄清」專區也把網傳「颱風應變中心群龍無首」列為不實訊息，官網強調，指揮官由副市長、秘書長、副秘書長8小時輪值，鄭照新等人前往接機，當時指揮官為副秘書長張大春，散布災害不實訊息，恐違反災害防救法，可開罰最高100萬元。

中市議會國民黨團書記長黃馨慧表示，颱風造成災損，抗災不該分藍綠顏色，以維護民眾生命財產為優先，造謠並無助於防災。

民進黨議員陳淑華、陳俞融說，盧強調自己搭飛機返台，就是要趕回台中，肩負防災責任的副市長等人，有何理由離開台中？令人不解。民進黨議員周永鴻說，市長在飛機上都能空中開會了，打手機報告就好，何必親自接機？

民眾黨中市黨部主委江和樹說，現代通訊發達，副市長等人不必接機，但民進黨也不必去也罵、回來也罵，因為盧要選總統，綠營才會打她。

假訊息 凱米颱風 張大春 民進黨 王義川 盧秀燕 言論自由 鄭照新

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