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政治效應受關注…高虹安連日低調 今將書面回應

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹報導
新竹市長高虹安被控在立委任內虛報或浮報助理酬金、加班值班費到預算上限金額，總計詐得46萬30元。圖／聯合報系資料照片
新竹市長高虹安被控在立委任內虛報或浮報助理酬金、加班值班費到預算上限金額，總計詐得46萬30元。圖／聯合報系資料照片

新竹市長高虹安被控立委任內涉詐領助理費官司案今天宣判，依地方制度法第七十八條規定，高虹安若貪汙被判處有期徒刑以上，市長職務將停職，預計由副市長邱臣遠代理；若一審貪汙無罪，則可以保住市長寶座。一審結果引發的政治效應，備受政壇關注。

昨天是高虹安就任新竹市長滿一年七個月，高虹安連日來低調未有公開行程，但仍照常主持防颱等應變會議，今天也沒有公開行程，僅表示針對結果會有書面說明。

民眾黨新竹黨部主委、新竹市議員李國璋認為，助理費官司已折騰兩年，無論市長有罪、無罪，民眾黨都會繼續認真謹慎推動市政。

李國璋說，若無罪除了還高虹安清白，市政也能更專心、心無旁鶩地努力進行；若是有罪，只能暫時讓市長休息，專心二審官司討回她的正義公道。

另外，新竹地方已有「反高」人士發起罷免，號稱已經收集到上千連署書，高虹安後續如被罷免成功將解職，三個月內辦補選，四年內不得在同一選舉區為同一公職人員的候選人；若在罷免案進行程序中辭職者亦同。

地方制度法 罷免 行程 邱臣遠 高虹安

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