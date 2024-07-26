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新聞幕後／黨內逼宮聲起 高虹安請辭明志？

聯合報／ 本報記者王寓中
新竹市長高虹安。圖／新竹市政府提供
新竹市長高虹安。圖／新竹市政府提供

凱米颱風攪局，新竹市長高虹安案一審判決延遲了兩天，今天判決結果牽動新竹市政治版塊及二○二六選舉，為避免新竹市政權「拱手讓綠」，藍白陣營已推演劇本，為避免最壞結果發生，應置之死地而後生，盼高早些請辭明志。

高虹安涉嫌在立法委員任內詐領助理費新台幣四十六萬餘元，被台北地檢署依貪汙偽造文書等罪起訴。

台北地院審理期間，高虹安在庭訊時自認本案「是有道德瑕疵，但是否可上升到貪汙的七年重罪？」若合議庭判她偽造文書有罪，「對我都是很大教訓」，若被判貪汙有罪，她的市長身分就要被停職，而且無從司法救濟。

地方制度法明定，縣市首長若涉嫌貪汙治罪條例等，經一審判處有期徒刑以上之刑者，將停止其職務；案件若經二審改判無罪，可復職。但判刑確定者，將解職，並於三個月內完成補選，但若剩餘任期不足二年，就不再補選，由內政部報請行政院派員代理至任期屆滿。

高虹安案最好的情況當然是判無罪，如此就暫時全身而退。然而，情勢可能不樂觀。據了解，宣判後的個人進退，就算是最壞的結果，高虹安和民眾黨也已做好打算、心有定見。

但藍營研判，高虹安若因涉貪汙治罪條例被判刑，馬上會面臨停職處分，停職期間，高可指定副市長代理市長職務，但高的政治生涯將受重挫，同時將面臨地方逼她主動請辭、提前進行市長補選的壓力。

即使高虹安不請辭，全案判決確定的時限能否撐過第一個任期，也非掌握在自己手上。

最關鍵的是，高虹安若未能頂住壓力，主動請辭市長的時間點，剩餘任期超過兩年請辭要補選；但是若剩餘任期不足兩年，就不用補選了，而是由中央指派代理市長。

新竹市長寶座，當初是藍白合作默契下拱高虹安上位，如今高虹安前有官司、後面可能還面臨罷免攻勢，藍白基層湧現逼宮聲浪，讓高虹安腹背受敵。

不過，提前補選挑戰不小，綠營虎視眈眈，藍白各有備案人選浮出檯面，未來是否能再度攜手合作保住新竹市執政權，不讓綠營漁翁得利，司法審判、政治角力、地方競合，都為二○二六縣市首長選戰增添變數。

偽造文書 地方制度法 補選 貪汙 高虹安

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