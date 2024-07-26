高虹安、顏寬恒今宣判 白藍綠沙盤推演

新竹市長高虹安被控在立委任內詐領助理費案、國民黨立委顏寬恒遭控豪宅竊佔國土、詐領助理費等，在野黨兩大官司都因颱風假順延至今日宣判。民眾黨沙盤推演兩套劇本，一為高虹安為無罪或輕罪，將支持高虹安捍衛清白，二為若遭判重罪，對是否開除高虹安黨籍則陷入長考；顏寬恒雖然要到三審定讞才需解職，但若遭判貪汙重罪將會遭國民黨考紀會祭出停權處分。

高虹安去年遭檢方以貪汙罪、「刑法」公務員登載不實罪嫌起訴，台北地院今天宣判。由於高虹安去年九月遭民眾黨中評會祭出暫停黨權處分，儘管近期民眾黨修改內規，將「廉政準則」與「紀律評議裁決準則」合而為一，條文改為「視情節輕重，應予以除名或停權之處分」，但白營人士指，若高虹安遭判重罪，很可能還是會被開除黨籍。

據了解，民眾黨沙盤推演兩方案。若高虹安無罪，或僅以公務員登載不實等輕罪遭判刑，會支持高虹安持續捍衛清白，不特別開除；若遭判貪汙重罪，中評會將傾向停止黨權或開除黨籍，黨內更有聲音盼高自行宣布退黨，不讓民眾黨主席柯文哲難做人。

至於近期政壇有風聲傳出，高虹安一旦一審被判有罪遭停職，雖由新竹市副市長邱臣遠暫代穩住政局，但高虹安仍將面臨被「逼宮」提前辭職的壓力。一名白營人士分析，高虹安辭職等於承認自己有罪，絕對是採「市政由邱臣遠暫代、高虹安繼續上訴二審討清白」雙軌並進，不會主動辭職；但白營也有呼聲認為高虹安應辭，維護黨招牌。

儘管依地方制度法，高虹安要在三審被判刑定讞且任期不足二年，才須舉行新竹市長補選，但地方確實已對補選或二○二六年縣市首長選舉，磨刀霍霍。藍營地方點名國民黨立委鄭正鈐、國民黨市黨部主委李縉穎；綠營則傳可能由曾代表民進黨參選新竹市立委的陽明交大特聘教授林志潔參戰；白營則有人點名立委黃國昌、黃珊珊等政治明星進場護盤，或是讓邱臣遠直接披戰袍延續市政。

國民黨立委顏寬恒遭控豪宅竊佔國土、詐領助理費等，台中地院今天宣判。本報資料照片

至於顏寬恒案雖同一天宣判，但命運大不同。高虹安若一審被判有罪將被立刻停職，預料也會掀起新竹政壇藍綠白角力；顏寬恒則不受地方制度法規範，要三審有罪才會被解職，暫時不影響立委任期或國民黨立委席次。

不過若顏寬恒一審有罪也將重創國民黨國會多數形象。一名國民黨人士分析，黨員涉犯貪汙治罪條例若經法院一審判決有罪，中央考紀會將開會討論是否停止黨權，但若只是遭判竊佔、偽造文書等罪，則不用停止黨權。

國民黨也研判，顏案若被判刑，政治考量多於司法，地方挺顏支持者不太可能受影響，且民代涉詐領助理費案近來司法判於多以詐欺或偽造文書論刑，很少用涉貪罪，但仍須看判決結果。