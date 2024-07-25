推兆元投資吸引保險業與台商回流 卓榮泰談立院角力籲各黨「換位思考」

「日經亞洲」（Nikkei Asia）今天刊登行政院長卓榮泰的專訪。卓榮泰表示，儘管立法院掌控在在野黨手中，新政府仍準備啟動雄心勃勃的經濟和社會改革計畫，目標是要吸引近1000億美元（約新台幣3.27兆元）的投資。

行政院經濟發展委員會本月18日拍板通過「兆元投資國家發展方案」。卓行政院長榮泰受訪時表示，這項計畫願景橫跨能源、人工智慧（AI）和基礎建設等領域。這是他5月上任後最先接受外媒的專訪之一。

卓榮泰表示，根據賴清德總統在520就職演說中提出的產業未來發展方針，內閣團隊將追求「前瞻未來、智慧永續」，同時「競逐太空、探索海洋」，並「立足台灣、布局全球、行銷全世界」。他指出，賴總統身為一名受過專業訓練的醫師，賴總統也將「健康台灣」列入關鍵施政理念。

卓榮泰在颱風凱米襲台前的專訪中說，「健康台灣」旨在讓民眾維持健康，也讓國家變得更強大，「鼓勵世界擁抱台灣也是當前要務」。

他告訴日經亞洲，政府希望透過租稅優惠措施，吸引保險業導引海外資金回台投資以及吸引海外台商，共同投資重大基礎建設計畫及關鍵產業。

卓榮泰指出，透過相關計畫，他也看到吸引中國台商回流的契機。

經濟成長放緩、鐵腕治理和地緣政治緊張局勢已為中國商業環境蒙上陰影，並嚇跑外資。在中國，台企面臨的風險尤高：北京一再實施進口禁令並提高對台灣產品的關稅，最近還通過一項法律，威脅將支持台灣主權者判處極刑。

他說，「從法律或政治角度來看，中國不再是一個有吸引力的投資環境。很多台企正在回流。」

他也表示，將強化台灣的海外投資戰略。他指出，台灣設法在海外建立工業區之際，「關於我們的對外投資，我們希望在保護台灣經濟安全的同時實現市場多元化。如果民間投資不符合國家整體戰略目標怎麼辦？我們必須更加嚴格控管投資去向和投資對象」。

關於朝野雙方在立法院的角力，卓榮泰呼籲各黨試著「換位思考」。他說，「在國會中我們（民進黨）當然是少數黨，但我們一直在推動滿足人民需求的法案，並擱置極具爭議性的法案」。他透露曾拜會立法院長韓國瑜，對方也提出了類似的看法。

當今政府也矢言要解決可負擔住房短缺和年輕人面臨的困境。

「政府將審查稅收制度並解決就業和薪資問題。我們希望中小企業能夠僱用更多年輕人，並提高他們的薪資。政府將利用減稅或免稅等激勵措施，以發揮積極作用。」

針對人工智慧監管問題，卓榮泰表示，鑑於台灣半導體強權的地位，「政府的人工智慧相關法案將有利於未來永續發展，（同時）保護人類自主性、透明度、隱私權和資訊安全」。

卓榮泰的另一項要務則是能源安全。

他指出，2023年至2026年「對我們來說將是關鍵時期，因為許多現有發電廠都計劃在這段期間退役，我們必須盡全力確保新電廠按計劃上線。我們不能犯錯」。

在輝達（Nvidia）、鴻海和美超微（Supermicro）紛紛宣布計劃在台灣建造新的超級電腦或人工智慧資料中心後，能源安全問題的緊迫性也隨之加劇。台積電和其他晶片製造商也在擴大產能。

經濟部上週發布未來10年台灣用電需求的最新預測。報告指出，從2023年至2028年，AI相關電力需求將增加8倍；而從2024年至2033年，全台整體電力需求將以每年增加約2.8%的速度成長。

根據卓榮泰的說法，「除離岸風電、太陽能和水力發電外，我們還在研究氫能和地熱能」。根據台灣電力公司的數據，去年台灣的再生能源發電量占總發電量的9.9%，核電則占7%。

儘管行政院長擁有如此的體認，分析人士示警，反對黨可能利用立法優勢阻礙政府計畫。智庫「經濟學人資訊社」（Economist Intelligence Unit, EIU）亞洲首席經濟學家馬志昂（Nick Marro）指出，「考慮到立法院的狀況，我們預計，政府消費性支出今年將在一定程度上拖累經濟增長，明年也可能如此。」

中華經濟研究院近日將今年台灣國內生產毛額（GDP）預估從先前的3.38%上調至3.81%，受惠於出口和民間消費雙引擎帶動。

但馬志昂示警，「反對黨對賴總統施政計畫的阻撓，以及關於基礎建設發展和其他政策的普遍爭論，導致賴總統的許多公共支出計畫窒礙難行。這也會對經濟成長產生影響。」

卓榮泰則稱，政府希望「真誠地與立法院磋商，以共同努力，優先解決影響民眾的問題」。