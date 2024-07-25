懸缺2年⋯部立桃園醫院院長一職搶手 外傳「他」出線機率高

衛福部桃園醫院院長懸缺逾2年，目前新任院長人選已在最後評選階段，外界盛傳，現任衛福部醫福會副執行長楊南屏出任機會高。對此，楊南屏受訪時，並未證實是否接任院長一職，僅表示桃園醫院院長評選行政程序還沒結束，醫福會已將相關資料提報給衛福部長邱泰源，最後將由部長做最後決定。

桃園醫院前院長徐永年於2022年7月屆齡退休後，由副院長陳日昌代理，目前已代理超過2年，超過最長代理2年的年限。民眾黨立委陳昭姿表示，部立桃園醫院一度有望升格醫學中心，院長一職更是搶手；跟部分部立醫院地點偏避、人才難尋不同，院長懸缺這久，實在很不應該。

陳昭姿說，她曾於立法院質詢衛福部前部長薛瑞元，關心桃園醫院院長一事，沒想到6月底立法院衛環委員會到桃園醫院視察時，卻仍沒有結論，衛福部僅說近期開始遴選。遴選程序約2周就會公布結果並開始面談，希望衛福部盡快公布結果，並尊重遴選結果，不要因人設事。

外界盛傳，楊南屏出線機會高，他目前除擔任衛福部醫福會副執行長外，也在桃園醫院骨科看診。楊南屏對於自己的人事案，不願正面回應，僅說桃園醫院院長人選會採兩階段進行，第一階段評選分數已經完成，第二階段會由衛福部長評選，目前仍在第二階段尚未拍板，將會按照行政程序進行。

據了解，桃園醫院前院長徐永年於新冠疫情時屆齡退休，當時考量副院長陳日昌接任數個集中檢疫所的指揮官，希望讓熟悉業務的陳日昌暫時代理院長，後來因醫院評鑑，桃園醫院力拚升格醫學中心，為避免陣前換將，而繼續暫代，隨後則考量總統大選後到5月20日新舊內閣交接前，人事凍結，因此遲未出爐。