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核廢料似危實安？ 科技藍委：核能議題不應受意識形態操弄

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委葛如鈞。圖／聯合報資料照片
國民黨立委葛如鈞。圖／聯合報資料照片

和碩董事長童子賢今將核廢料比喻為關在籠子裡的猛獸，「似危實安」。國民黨立委葛如鈞對此表示，能源自主與韌性為台灣作為 AI 世界中心扮演重要角色的核心能力，核能議題不應再受到任何黨綱、意識形態或政治力操弄。

童子賢表示，在台灣40年來，核廢料如傳說中兇猛的獅子老虎被安全控管在動物園柵欄中，感覺很兇猛，但台灣至今沒有人受過核廢料放置的傷害。因為核廢料是鎖在被隔離起來的安全環境中，因此似危實安，且圍困猛獸的土地空間所需不大。在地狹人稠的台灣，數十年來使用燃煤發電已經產生了多少PM 2.5污染物的受害者？現正推動的綠能建設，若無適當節制，過25年使用期限後，太陽能板廢棄物會滿山遍野。

針對童子賢說法，葛如鈞表示，核廢料處置絕對是核安的重要一環，我國核廢料的處置皆有訂定標準作業流程，並且由核安會進行嚴格的監督，為核安把關；此外，核廢料的處理隨著科技的進步，未來將可能更加環保、更符合永續發展的精神，他在質詢核安會主委時亦多次提到，應多加參考與研究世界先進國家的新型核電技術與核廢儲存做法，例如透過國際合作尋找地殼穩定國家進行「Deep Isolation（深儲）」、「回收再利用」或「國際合作」等。

葛如鈞強調，確實能源自主與韌性，是台灣作為AI世界中心扮演重要角色的核心能力，核能議題不應再單純受到任何黨綱、意識形態或政治力所操弄。核能在零碳時代已再次被討論、被接受，核廢猛獸和核能技術也都因科技高速發展而有革新，他認同更多元先進的討論，早日達成台灣能源自主的新共識。

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