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盧秀燕返台坐鎮反被罵 鄭麗文：民進黨已認定她是最可怕敵人
台中市長盧秀燕訪美行因凱米颱風打亂，提早返台坐鎮防颱。對此，有綠營民代批盧的行為根本是「作秀」、「浪費公帑」。而前立委鄭麗文也分析，盧秀燕返台的決定絕對正確，若這樣還被罵，就代表民進黨裡面已經認定，盧秀燕是他們心目中最可怕的敵人。
鄭麗文昨（24日）在節目《庶民大頭家》中表示，台灣八年沒有強颱登陸，過去熟悉的SOP可能會有疏漏，因此作為地方父母官，沒有比做好防颱準備更重要的職責，「認認真真、勤勤懇懇的政治人物還是值得點讚，盧市長、秀燕姐辛苦了！」
鄭麗文續指，盧秀燕今天不管有沒有回來，都會有民進黨的人罵她，這其實是一個好現象，撇開蹭聲量的人，就選舉層面來講，「代表民進黨裡面已經認定，盧秀燕是他們心目中最可怕的敵人，證明了盧秀燕的行情非常好」。
鄭麗文也提到，過去應對風災最認真的就是前總統馬英九，從台北市長到總統都親力親為，那時候就已經看破這些人的手腳，不管再怎麼清廉、認真，民進黨都能找到理由罵他，「民進黨多年來都是用這種方式思考，沒有在思考台灣在極端氣候底下的面對的問題，不要趁機發國難財就不錯了，一淹水就編大筆預算，到下次還是一樣淹水」。
鄭麗文還說，希望這次不要有太多災情，免得有民進黨柯建銘這種良心被狗吃的，說地震是老天有眼之類的話，玩政治蹭聲量，都忘記自己還要當個人。
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