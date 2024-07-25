快訊

拜登宣布退選後首場公開演說：已做出自己的選擇 強調團結捍衛民主

涉勾結律師盜領獨居老人上億遺產…「中山勇警」遭羈押 颱風夜上囚車

賴總統邀童子賢、李遠哲入要職…能源政策轉彎？氣候委員會名單藏訊號

【專家之眼】賀錦麗外交若傾向合作 台灣還能固執仇中？

聯合報／ 高永光／政大國發所兼任教授
拜登總統今年5月與副總統賀錦麗(中)、國防部長奧斯丁(右)等文武官員出席在阿艾靈頓國家公墓舉行紀念陣亡將士的國殤日儀式。(美聯社)
拜登總統今年5月與副總統賀錦麗(中)、國防部長奧斯丁(右)等文武官員出席在阿艾靈頓國家公墓舉行紀念陣亡將士的國殤日儀式。(美聯社)

拜登在評估毫無當選勝算之下毅然退選，同時舉薦副總統賀錦麗接棒。截至筆者撰寫此文時，美媒報導賀錦麗已獲得超過2000位民主黨代表的支持，跨過被提名所需的1976位過半黨代表，似乎賀錦麗九成以上的機會會獲得提名。與此同時，也有美國民調單位調查結果出爐，賀錦麗已超越川普2個百分點的支持，看起來賀錦麗是有機會繼任拜登，成為美國第一位女性總統。

美國的世界超強地位在衰退當中，二次世界大戰後，她和前蘇聯的冷戰對峙，形成世界的兩極霸權；後冷戰時期俄羅斯地位大不如前，中國崛起，但國際社會迄今仍是以美國獨霸的「一超多元」體系。美國總統是全世界最有權力及影響力的領袖人物，因此，美國總統外交政策的基本觀點如何，值得大家去探討深究。賀錦麗的外交政策目前受到各界的特別關注，原因正是如此。

但因為賀錦麗過去的涉外資歷不足，且專長是法律，從政經歷也很單純，除加州總檢察長之外，就是聯邦參議員，然後副總統；所以，即使她在參議員任內對於一些「涉外」法案涉入、也擔任過參議院「情報委員會」及「國土安全委員會」委員、副總統任內出訪近20個國家，和150多個國外政治領袖見面、和習近平在亞太經合會（APEC)見面會談過，也代表拜登參加「慕尼黑安全會議」及在瑞士琉森市舉行的「烏克蘭和平峰會」，但她的一些談話，是不是只是傳達拜登的意見？而非真正代表她自己的外交觀或國際觀？實在很值得大家推敲。

當然，最主要的是因為兩件事很重要，第一：賀錦麗是拜登的接棒人，「拜規賀隨」會被視為理所當然，所以賀錦麗仍會延續拜登路線，在國際社會上圍堵中國，以及對抗由莫斯科、平壤、北京到德黑蘭的「邪惡軸心」；另外則是在利用美國為首的大聯盟如北約，以及小型雙邊聯盟如美、日、韓、菲，以及印太聯盟等較中型的聯合對付美國的競爭對手。第二，無論如何，長期以來美國的對外政策是「兩黨一致」（bipartisan)的，因此，賀錦麗的外交政策對比拜登，甚至可以溯源到第一及第二次世大戰後，美國對國際秩序的大原則，不太可能改變。

 

美國著名刋物《政客》（Politico)在7月21日刋出「卡蜜拉·賀錦麗的外交政策會是什麼樣子」一文，很詳盡的把賀錦麗在外交場合的一些講話整理出來，其實很具參考性，可以讓外界多了解賀錦麗的國際觀。其中一些重點如下：

1，她是反對普亭的，認為俄羅斯犯了戰爭罪。對烏克蘭澤倫斯基她全力支持。

2，她對以色列的支持是有界限的，相較之下她更重視巴勒斯坦人的人權，所以她要求以軍在加薩地區立即停火。

3，在亞洲，她認為川普對中貿易戰輸掉美國利益，對中應該是「去風險」，而不是「脫鉤」。雖然，她對香港人權、新疆維吾爾人權都批評北京、對於南海衝突她對中國也不假辭色、以及對緬甸人權她主張通過美國兩黨一致性的立法去保障。

4，是我們台灣最關心的，她說過：「我們將繼續支持台灣的自衛，這符合我們的長期政策。」

Politico對於賀錦麗的國際觀提出一個觀點，很值得我們注意，刊物特別點出，基本上賀錦麗是一個對於「外交及國防事務的新手」，因此，一旦當選，她會非常依賴「幕僚」。《政客》特別提到賀錦麗副總統任內最倚重的幕僚是國家安全顧問，曾在歐巴馬和柯林頓政府任職的菲利普·戈登，以及擔任副國家安全顧問的麗貝卡·利斯納（Rebecca Lissner）。重要的是她倚重的幕僚被刊物稱為國際關係的「傳統主義派」（Traditionalists)，以及「國際主義派」（Internationalist)。

國際關係理論複雜，但基本上分成兩大支，即現實主義學派及理想主義學派。前者代表學者如摩根索（Hans Mogenthau)，主張以國家利益及實力為核心概念，後者如Robert Keohane 和Joseph Nye 主張國際規範及國際合作。傳統主義派及國際主義派比較傾向國際理想主義。川普事實上是回到偏執的美國至上的孤立主義，筆者覺得他是比較偏激的、非正統的現實主義派，是帶有「白人至上主義優越感」的現實主義派。

假定賀錦麗當選，一如《政客》所述，在國際社會外交政策上，她可能比較依賴傾向合作的國際理想主義，也許在國際社會外交對抗上會少一些，合作上會多一些吧？屆時台灣是不是還固執地把自己定格在仇中反中抗中上？當前台灣政府應該深思。

中共 台灣 川普 拜登 美國大選 賀錦麗

延伸閱讀

美國大選情勢如「雲霄飛車」 范斯、賀錦麗演說狂轟對手陣營

誰是賀錦麗搭檔？民主黨金主點名3人選 華爾街、好萊塢偏好各不同

賀錦麗接棒參選！美國流行樂界與演藝名人力挺 這些大咖都是擁護者

「我們沒時間考慮」民主黨代表時間緊迫 團結力挺賀錦麗對決川普

相關新聞

IPAC峰會 50名各國國會議員訪台創紀錄

二○二四年「對中政策跨國議會聯盟」（ＩＰＡＣ）年度峰會卅日將於台北舉行，來自廿五國、約五十名國會議員與歐洲議會議員將齊聚...

新聞眼／IPAC反中鮮明 賴總統論述宜慎

「對中政策跨國議會聯盟」（ＩＰＡＣ）下周將在台北舉行年度峰會。此聯盟於二○二○年發起，旨在促進全球理念相近國家的議員共同...

颱風攪局小三通停航 陸船翻覆協商延期

大陸籍「三無」漁船今年二月十四日在金門海域躲避我海巡隊查緝翻覆釀成二死，原本兩岸昨天將簽署共識，但因為凱米颱風影響小三通...

【專家之眼】賀錦麗外交若傾向合作 台灣還能固執仇中？

拜登在評估毫無當選勝算之下毅然退選，同時舉薦副總統賀錦麗接棒。截至筆者撰寫此文時，美媒報導賀錦麗已獲得超過2000位民主...

【總編開箱】世界在巨變 賴清德卻在「拒變」

2024是美國總統大選年，先是共和黨提名人川普遭到槍擊，緊跟著是現任民主黨總統拜登退選，眾所皆知，美國總統大選不僅攸關美國政策走向，全球局勢也將受到衝擊。世界正在巨變，反觀賴清德總統面對能源、兩岸、政黨的表現，賴清德還在「拒變」：拒絕修正改變，他只想守住40%得票率少數總統的一畝田。

馬辦：陸務實處理兩岸人民問題

兩岸代表原定昨天在金門討論二月十四日金廈海域翻船事件的後續事宜，因凱米颱風來襲延期。馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，從大陸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。