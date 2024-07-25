【專家之眼】賀錦麗外交若傾向合作 台灣還能固執仇中？

拜登在評估毫無當選勝算之下毅然退選，同時舉薦副總統賀錦麗接棒。截至筆者撰寫此文時，美媒報導賀錦麗已獲得超過2000位民主黨代表的支持，跨過被提名所需的1976位過半黨代表，似乎賀錦麗九成以上的機會會獲得提名。與此同時，也有美國民調單位調查結果出爐，賀錦麗已超越川普2個百分點的支持，看起來賀錦麗是有機會繼任拜登，成為美國第一位女性總統。

美國的世界超強地位在衰退當中，二次世界大戰後，她和前蘇聯的冷戰對峙，形成世界的兩極霸權；後冷戰時期俄羅斯地位大不如前，中國崛起，但國際社會迄今仍是以美國獨霸的「一超多元」體系。美國總統是全世界最有權力及影響力的領袖人物，因此，美國總統外交政策的基本觀點如何，值得大家去探討深究。賀錦麗的外交政策目前受到各界的特別關注，原因正是如此。

但因為賀錦麗過去的涉外資歷不足，且專長是法律，從政經歷也很單純，除加州總檢察長之外，就是聯邦參議員，然後副總統；所以，即使她在參議員任內對於一些「涉外」法案涉入、也擔任過參議院「情報委員會」及「國土安全委員會」委員、副總統任內出訪近20個國家，和150多個國外政治領袖見面、和習近平在亞太經合會（APEC)見面會談過，也代表拜登參加「慕尼黑安全會議」及在瑞士琉森市舉行的「烏克蘭和平峰會」，但她的一些談話，是不是只是傳達拜登的意見？而非真正代表她自己的外交觀或國際觀？實在很值得大家推敲。

當然，最主要的是因為兩件事很重要，第一：賀錦麗是拜登的接棒人，「拜規賀隨」會被視為理所當然，所以賀錦麗仍會延續拜登路線，在國際社會上圍堵中國，以及對抗由莫斯科、平壤、北京到德黑蘭的「邪惡軸心」；另外則是在利用美國為首的大聯盟如北約，以及小型雙邊聯盟如美、日、韓、菲，以及印太聯盟等較中型的聯合對付美國的競爭對手。第二，無論如何，長期以來美國的對外政策是「兩黨一致」（bipartisan)的，因此，賀錦麗的外交政策對比拜登，甚至可以溯源到第一及第二次世大戰後，美國對國際秩序的大原則，不太可能改變。

美國著名刋物《政客》（Politico)在7月21日刋出「卡蜜拉·賀錦麗的外交政策會是什麼樣子」一文，很詳盡的把賀錦麗在外交場合的一些講話整理出來，其實很具參考性，可以讓外界多了解賀錦麗的國際觀。其中一些重點如下：

1，她是反對普亭的，認為俄羅斯犯了戰爭罪。對烏克蘭澤倫斯基她全力支持。

2，她對以色列的支持是有界限的，相較之下她更重視巴勒斯坦人的人權，所以她要求以軍在加薩地區立即停火。

3，在亞洲，她認為川普對中貿易戰輸掉美國利益，對中應該是「去風險」，而不是「脫鉤」。雖然，她對香港人權、新疆維吾爾人權都批評北京、對於南海衝突她對中國也不假辭色、以及對緬甸人權她主張通過美國兩黨一致性的立法去保障。

4，是我們台灣最關心的，她說過：「我們將繼續支持台灣的自衛，這符合我們的長期政策。」

Politico對於賀錦麗的國際觀提出一個觀點，很值得我們注意，刊物特別點出，基本上賀錦麗是一個對於「外交及國防事務的新手」，因此，一旦當選，她會非常依賴「幕僚」。《政客》特別提到賀錦麗副總統任內最倚重的幕僚是國家安全顧問，曾在歐巴馬和柯林頓政府任職的菲利普·戈登，以及擔任副國家安全顧問的麗貝卡·利斯納（Rebecca Lissner）。重要的是她倚重的幕僚被刊物稱為國際關係的「傳統主義派」（Traditionalists)，以及「國際主義派」（Internationalist)。

國際關係理論複雜，但基本上分成兩大支，即現實主義學派及理想主義學派。前者代表學者如摩根索（Hans Mogenthau)，主張以國家利益及實力為核心概念，後者如Robert Keohane 和Joseph Nye 主張國際規範及國際合作。傳統主義派及國際主義派比較傾向國際理想主義。川普事實上是回到偏執的美國至上的孤立主義，筆者覺得他是比較偏激的、非正統的現實主義派，是帶有「白人至上主義優越感」的現實主義派。

假定賀錦麗當選，一如《政客》所述，在國際社會外交政策上，她可能比較依賴傾向合作的國際理想主義，也許在國際社會外交對抗上會少一些，合作上會多一些吧？屆時台灣是不是還固執地把自己定格在仇中反中抗中上？當前台灣政府應該深思。