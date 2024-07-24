亞太醫院專科排名 國內醫院皆未擠進前三 專家這樣說

「第二屆年度亞太地區最佳專科醫院排名」近期公布，由美國「新聞周刊（Newsweek）」與統計資料庫公司Statista合作，針對澳洲、印度、印尼、日本、馬來西亞、新加坡、韓國、台灣和泰國，共九個專業領域進行排名，台大位居台灣醫界龍頭，九大科別評比均擠進百大排行，台北榮總則在七個領域榜上有名。

九大科別分別是心臟外科、心臟內科、內分泌科、神經科、神經外科、腫瘤科、骨科、小兒科和胸腔科。台灣醫院在血液腫瘤科領域表現最為突出，共有八家擠進百大，胸腔科，表現較不理想，僅台大擠進百大醫院，名列六十四。

對於這項結果，台大院長吳明賢表示，台灣醫療體系優質，在艱困的健保體制下，仍持續提升病人安全、醫療品質，並投入醫療技術研究創新，實力應受肯定，醫院評比雖值得參考，但專家意見占比高，難免主觀，尤其對國際專家而言，「印象分數很重要」，台灣醫療水準不輸南韓，但排名卻落後，這與國家形象、國際交流有關。

吳明賢說，台大醫院在服務、教學、研究等實力上，絕不比東京大學差，但欠缺國際宣傳；他常鼓勵院內同仁，「對內」持續強化教學服務創新，「對外」應積極參與國際會議，憑實力站上國際舞台，將有助提升國家形象、醫療體系能見度，這就會反映在國際評比排名。

台北榮總副院長李偉強表示，心臟內科、神經外科為該院長久以來的強項，但排名卻不僅理想，心臟內科63名、神經外科49名。原因應該在於參與這分線上調查的受訪者，以韓國人、日本人居多，對台灣各醫院專科的熟悉度有待商榷，這也說明了九大科的前三名幾乎都是來自南韓、日本的醫院。

長庚醫療財團法人行政中心執行長游進邦表示，美國新聞周刊的排名，其評比的專家以及計分的項目等，皆未明確公布，各國專家的人數恐是決定此次排名的關鍵，因此這次排名結果，內部會納入參考，也會討論與台灣幾家醫院在次專科上的差距。

另外，「新聞周刊」將PROMs（Patient Reported Outcome Measures）「實施調查」列入評比項目中，醫策會新任執行長方震中表示，其中包括「病人自我報告評量調查」，這很可能成為日後國內醫院評鑑的重要參考，讓醫院了解病人看診治療後的整體滿意度、是否推薦該醫院，以及對醫療護理的回饋。

對於醫院專科排名，方震中強調，台灣某些醫院專科照護得患者肯定，具有很高的知名度，其手術及照護水準在國內排名數一數二，希望未來台灣醫院評鑑項目也能增加疾病別的指標認證。

至於國內未有一家醫院專科能夠進入亞太醫院專科排名前十，方震中認為，原因在於台灣醫院醫療資訊的公開透明化尚待加強，如果公開資訊不夠多，就無法讓人做出客觀的評比。

健保署前署長李伯璋表示，台灣的醫療可近性很高，水準也不輸先進國家，患者對醫療的滿意度高達九成。但在專科領域上，整體來看，確實弱了一點，而這也是健保改革為何非做不可的原因，調整各科支付標準，讓各專科醫師可以發揮所長，致力於臨床研究或是手術技巧。

●調查方式

1. 國際線上調查

2020年2月至4月間，針對醫師、護理師等醫療人員，以及醫院經營管理人員等進行調查，可推薦所在國家或其他國家醫院，但不得推薦自身工作的醫院。

2. 醫學評鑑

JCI國際醫院評鑑在特定專科領域（如：下背痛、乳癌）的相關鑑定，被列入評分考量。

3. PROMs實施調查

新聞周刊首次將PROMs實施調查列入醫院專科評比項目中，PROMs是針對病患的標準化問卷調查，詢問其對治療後生活品質改善情況等內容，在2023年秋冬實施。

計分方式為國際推薦占56.5%，國內推薦占35%，JCI認證占5%，PROMs占3.5%。

●2024 年亞太區最佳專科醫院

https://www.newsweek.com/rankings/best-specialized-apac-hospitals-2024/orthopedics