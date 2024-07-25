快訊

強颱凱米V折繞行登台 今凌晨0時宜蘭南澳登陸

聽新聞
test
0:00 / 0:00

IPAC峰會 50名各國國會議員訪台創紀錄

聯合報／ 編譯江昱蓁／綜合報導
二○二四年「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）年度峰會30日將於台北舉行，來自25國、約50名國會議員與歐洲議會議員將齊聚一堂。據了解，賴清德總統（左）、副總統蕭美琴（右）皆受邀發表談話。圖／聯合報系資料照片
二○二四年「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）年度峰會30日將於台北舉行，來自25國、約50名國會議員與歐洲議會議員將齊聚一堂。據了解，賴清德總統（左）、副總統蕭美琴（右）皆受邀發表談話。圖／聯合報系資料照片

二○二四年「對中政策跨國議會聯盟」（ＩＰＡＣ）年度峰會卅日將於台北舉行，來自廿五國、約五十名國會議員與歐洲議會議員將齊聚一堂，是歷來最大規模的訪台議員團。據了解，賴清德總統及副總統蕭美琴皆受邀發表談話，外交部長林佳龍也將與來自各國的國會議員、專家學者座談。

「對中政策跨國議會聯盟」自二○二○年發起，號召各國共同討論如何因應中國大陸崛起的負面問題，以對北京立場強硬著稱，創始成員包括英國、美國、加拿大、澳洲、德國、日本，和歐洲議會等。該聯盟自二○二一年起陸續在羅馬、華府、布拉格舉行年度峰會，今年首度移師台北舉行。

據ＩＰＡＣ新聞稿，台海穩定將成為本屆峰會最重要議題；此外，鑒於數百個與ＩＰＡＣ有關的電子郵件帳號曾遭大陸國安部支持的駭客組織APT 31攻擊，科技安全也將成為本屆會議的議程之一。

ＩＰＡＣ表示，參與會議者包括台灣官員、各國議員及全球專家學者，各國成員擬於廿八日抵台，廿九日與台灣高階政府官員舉行系列晤談，卅日出席峰會並於會後舉辦記者會。ＩＰＡＣ期盼出席的成員返國後能在各自的議會推動具體協調行動。

近期加入ＩＰＡＣ的英國在野黨保守黨國會議員董勤達（Tom Tugendhat）表示，現在是支持台灣的重要時刻，這次年會的大團結，顯示兩岸穩定在世界各地各黨派議員心中的重要地位。董勤達被認為是保守黨內「對中鷹派」與「友台派」，隨著保守黨於英國國會大選失敗，董勤達獲黨魁、前首相蘇納克任命為影子內政副大臣，同樣主責安全事務。

ＩＰＡＣ成員、歐洲議會副議長皮齊耶諾認為，隨著黨派分歧及政治暴力日益加劇，更凸顯ＩＰＡＣ的重要。ＩＰＡＣ為跨黨派共識創造空間，部分議題更已超越黨派和地理界限，台灣議題無疑是其中之一。

ＩＰＡＣ素來對北京立場強硬。根據官方網頁，ＩＰＡＣ目的在團結全球各地立法者，促進民主並因應中共崛起對國際法與人權體系產生的威脅。

根據官網統計，ＩＰＡＣ成員透過各國議會，已對北京做出一○六二次干預，提出八十三項法案，修法次數達十次。目前成員約二百五十人，來自卅五個國家，為跨黨派的跨國議會串聯網。

二○二三年年度峰會九月於捷克首都布拉格登場，會中聚焦台海議題，包括中共對台可能經濟影響；維持南海與台灣海峽海上交通順暢；提供台灣代表處妥適地位以增進關係；讓台灣加入適切的貿易組織；針對北京升高台海情勢協調包含有意義制裁在內的政經對策。

北京 台海 台灣海峽 台灣議題 林佳龍 蕭美琴 議員 賴清德

延伸閱讀

對中跨國議會聯盟峰會30日台北登場 訪團規模創紀錄

烏克蘭外長：同北京直接對話非常重要

首個量子計算產業聯盟 突破100家

回應籲退選聲浪 白宮：拜登有信心繼續領導盟友夥伴

相關新聞

IPAC峰會 50名各國國會議員訪台創紀錄

二○二四年「對中政策跨國議會聯盟」（ＩＰＡＣ）年度峰會卅日將於台北舉行，來自廿五國、約五十名國會議員與歐洲議會議員將齊聚...

新聞眼／IPAC反中鮮明 賴總統論述宜慎

「對中政策跨國議會聯盟」（ＩＰＡＣ）下周將在台北舉行年度峰會。此聯盟於二○二○年發起，旨在促進全球理念相近國家的議員共同...

颱風攪局小三通停航 陸船翻覆協商延期

大陸籍「三無」漁船今年二月十四日在金門海域躲避我海巡隊查緝翻覆釀成二死，原本兩岸昨天將簽署共識，但因為凱米颱風影響小三通...

馬辦：陸務實處理兩岸人民問題

兩岸代表原定昨天在金門討論二月十四日金廈海域翻船事件的後續事宜，因凱米颱風來襲延期。馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，從大陸...

「榮邦」計畫首箭…台灣科技業 組團考察投資巴拉圭

外交部長林佳龍上任後提出「榮邦」計畫，近期射出第一箭，邀集我國電信、ＡＩ等產業業者組團訪問友邦巴拉圭做投資考察，尋求兩國...

氣候變遷對策委員會名單出爐 產業界代表這麼說

國家氣候變遷對策委員會名單今天出爐，國際半導體產業協會（SEMI）全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸 、友達光電董事長彭双浪、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。