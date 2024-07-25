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「榮邦」計畫首箭…台灣科技業 組團考察投資巴拉圭
外交部長林佳龍上任後提出「榮邦」計畫，近期射出第一箭，邀集我國電信、ＡＩ等產業業者組團訪問友邦巴拉圭做投資考察，尋求兩國產業合作機會，訪團並晉見巴拉圭總統潘尼亞，我方也說明將再籌組半導體專家團赴巴考察。
林佳龍接任外交部長後，提出過去的外交政策都是「固邦」，現在希望能結合更多經貿來「榮邦」，輸出台灣經驗；他並指出，台灣過去在５Ｇ與乾淨網絡都很有經驗，未來將會以科技為基礎，整合產、學、研與政府力量，增加與國際的經貿互動。
外交部昨證實，為深化與理念相近國家合作，協助友邦繁榮發展，外交部邀集我國電動巴士、食品加工、５Ｇ網路、ＡＩ算力及智慧生產管理等業者，共同組團赴巴拉圭進行投資考察，探索兩國間產業交流及技術合作機會，期協助我國優勢產業全球布局，並創造巴國產業升級契機，進而強化民主供應鏈夥伴關係。
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