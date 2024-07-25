馬辦：陸務實處理兩岸人民問題

兩岸代表原定昨天在金門討論二月十四日金廈海域翻船事件的後續事宜，因凱米颱風來襲延期。馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，從大陸的反應，代表大陸希望務實處理兩岸人民碰到的實際問題，但不願意與民進黨政府接觸，以免民進黨宣揚「即使不承認一中與九二共識仍然有官方對話」的印象。

蕭旭岑認為，大陸希望將台灣民眾和賴清德政府區隔對待，日後類似這樣牽涉兩岸人民利益與問題時，大陸應會採取務實處理，同時也對台灣民心有柔軟的表達。他也說，國民黨立委陳玉珍積極奔走，爭取兩岸務實解決問題，值得肯定。

兩岸重啟協商被颱風攪局，陳玉珍昨表示，相信在颱風過後，雙方馬上會在金門會面，讓「○二一四金門事件」圓滿落幕。

國民黨立委羅智強也表示，樂見兩岸有更多的溝通和交流，他提醒賴政府應採取更多元、彈性的作法，減少意識形態和政治性，務實處理兩岸事務，才符合台灣的最大利益；此次事件可作為兩岸恢復一定程度互動的基礎。

民進黨立委洪申翰則表示，陸委會、海巡署一直很有誠意跟陸方協商溝通，也能同理對方家屬的心情，昨天協商遇颱風攪局，只能說好事多磨，相信行政部門會持續有誠意溝通處理，把這件事情處理好。

台大政治系教授左正東表示，目前兩岸官方喊話，善意跟互信仍不足。他提醒，政府應注意由外交部來討論國台辦發言，較不適當，政府安排發言應更細膩。