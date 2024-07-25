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颱風攪局小三通停航 陸船翻覆協商延期

聯合報／ 記者蔡家蓁李成蔭陳政錄廖士鋒／連線報導
大陸一艘「三無」漁船2月在金門海域規避我海巡隊查緝時翻覆釀成兩死，兩岸協調未果，原本兩岸昨天將簽署共識，但因為凱米颱風影響小三通停航，陸方代表無法到金門，會議預計延期到下周。圖／聯合報資料照片
大陸一艘「三無」漁船2月在金門海域規避我海巡隊查緝時翻覆釀成兩死，兩岸協調未果，原本兩岸昨天將簽署共識，但因為凱米颱風影響小三通停航，陸方代表無法到金門，會議預計延期到下周。圖／聯合報資料照片

大陸籍「三無」漁船今年二月十四日在金門海域躲避我海巡隊查緝翻覆釀成二死，原本兩岸昨天將簽署共識，但因為凱米颱風影響小三通停航，陸方代表無法到金門，會議預計延期到下周，據了解，雙方簽署共識內容共有四大主軸，包括歸還罹難漁民遺體、遭扣船隻、撫慰金與致歉等要件，都已談妥，不會改變。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨表示，希望就此保持溝通，妥善解決相關問題。對於外傳陸委會副主委梁文傑已抵金門，是否代表兩岸官方屆時可能接觸，朱鳳蓮則重申，只有承認一中原則、回到九二共識，兩岸交往才不存在障礙。

大陸漁船翻覆事件經兩岸人士不斷穿梭、溝通下，兩岸取得突破性共識，陸委會和國台辦代表原訂昨將在金門金湖飯店簽署雙方共識，我方也將歸還罹難漁民遺體及船隻，如今卻因為颱風攪局，讓此事受到影響，還無法圓滿落幕。

陸方代表昨天原訂搭乘上午九時的小三通船班抵金協商，名單包括大陸泉州台辦副主任李朝暉、海協會協調處長許偉偉、晉江市紅十字會秘書長曹榮山、兼任晉江紅會顧問的圍頭鎮長莊東航及家屬來燕、于德斌等六人；我方協商代表則有陸委會處長周鳴瑞、海巡署副署長謝慶欽與海基會代表。

據了解，雙方為了這場會議，持續溝通到前天深夜，得知因為颱風攪局，只能延期，相關人員都直說「就差臨門一腳」、好事多磨。

凱米颱風來勢洶洶，我方在得知會議確定延期後，包括陸委會、海巡署與海基會等單位人員昨天上午陸續候補班機，趕回台北，避免困在金門。

知情人士透露，陸方代表六人目前還在廈門等待並未返回泉州，但由於凱米颱風可能會影響金門數天，預估可能的會議時間是廿九或卅日。

另，針對澎湖籍漁船「大進滿八八號」本月二日因越界遭大陸海警登檢扣留後，迄今仍無法返台，金門胡姓釣客迷航到大陸遭扣留也已經超過四個月，朱鳳蓮表示，福建海警依法查扣涉嫌非法捕撈的台灣「大進滿八八號」，相關部門正依法依規處置，同時依法保障相關船員的合法權益和健康。

朱鳳蓮強調，目前是大陸休漁期，福建海警部門正常執法行動，是為維護相關海域漁業生產秩序，和海洋漁業資源生態環境；至於胡姓釣客，她僅稱，有關部門正在處理，會依法依規予以處置。

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