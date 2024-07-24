氣候變遷對策委員會名單出爐 產業界代表這麼說

聯合報／ 記者馬瑞璿陳儷方／台北即時報導
SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸。本報資料照片
SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸。本報資料照片

國家氣候變遷對策委員會名單今天出爐，國際半導體產業協會（SEMI）全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸 、友達光電董事長彭双浪、國泰金控投資長程淑芬等人獲邀擔任產業代表。

曹世綸今天受訪表示，SEMI於2022年就宣布成立全球半導體氣候聯盟（SCC），聯盟成立至今約一年半，目前約有百家企業參與。他說，半導體產業一直在尋找方法，希望能在淨零碳排、氣候變遷議題上做出貢獻，此次參與這個會議，他也希望能夠分享SCC目前所研究的氣候變遷資料，成為產業與政府之間的橋樑。

而面對AI時代來臨，彭双浪先前指出，國家社會要長久發展，除了要有AI服務的算力，也必須有潔淨能源的穩定電力、優質足量的專業人力，而電力是算力產業的基礎，除了要有穩定的供電之外，也必須重新檢視能源配比、重視碳排議題。

彭双浪去年親自參與COP28氣候峰會，峰會中歐、美、中東等120個國家在會中聯合宣誓，再生能源建置在2030年要增加到目前的三倍。而就彭双浪的觀察分析，要做到淨零，一是減少使用石化能源，二是購買更多綠電，企業也會期待政府能源轉型政策更加速，這必須民間跟政府一起合作，企業沒辦法單獨自己做。

至於國泰金投資長程淑芬早年以「外資天后」名號為人熟知，由於她也具有「亞洲投資人氣候變遷聯盟主席」的身分，因此成為氣候變遷對策委員會的委員。據透露，程淑芬長期參與國際氣候變遷相關行動，從金融端促進投資融對象轉型，了解各國的減碳策略及國際趨勢，將可從產業的角度出發，幫助政府找到更具可行性的氣候變遷因應對策。

友達光電董事長彭双浪。本報資料照片
友達光電董事長彭双浪。本報資料照片
國泰金控投資長程淑芬。本報資料照片
國泰金控投資長程淑芬。本報資料照片

半導體 氣候變遷 淨零

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